Η είδηση του θανάτου της 42χρονης Ελληνίδας αεροσυνοδού, Μαρίας Παππά, που επέβαινε στο μοιραίο Falcon το οποίο συνετρίβη νότια της Άγκυρας, έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια και τους φίλους της.

Δύο μήνες μετά την απώλεια της μητέρας της, η ίδια έμελλε να φύγει τόσο άδικα, αφήνοντας πίσω της ανθρώπους που ακόμη δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν το τραγικό τέλος.

Σύμφωνα με την εκπομπή Live News, δύο από τους στενότερους φίλους της μίλησαν για τη ζωή, το πάθος και τον χαρακτήρα της.

«Σάπιες εταιρείες όλες» - Η μαρτυρία της φίλης και πρώην συναδέλφου της

Η φίλη της αεροσυνοδού, με την οποία είχαν συνεργαστεί στην Ολυμπιακή, μίλησε στο Live News μετά την επικοινωνία που είχε με τον επί 20 χρόνια σύντροφο της Μαρίας Παππά. Όπως είπε:

«Μου είπε ότι είναι αυτή. Δεν μπορούσα να του μιλήσω παραπάνω. Πολύ, πολύ καλό πλάσμα. Σάπιες εταιρείες όλες.

Έχει δουλέψει σε πολύ σάπιες εταιρείες και έγινε τελικά το κακό. Όλα σάπια αυτά τα αεροπλάνα. Έχω ακούσει πολλές ιστορίες από την Μαρία, όλες τις περίεργες ιστορίες.

Έχει δουλέψει και σε ανατολικά κράτη. Έχει κάνει πολλά πράγματα. Όλες αυτές οι εταιρείες είναι για τα πανηγύρια. Όλα αυτά τα charter.

Απλά ξέρω ότι είναι πολύ επικίνδυνα όλα αυτά. Εγώ τη ξέρω από την Ολυμπιακή που δουλεύαμε παλιά. Στον αέρα είναι πολλά χρόνια και έγινε το κακό. Δεν είχε και έδινε, πολύ δοτική. Έχει γυρίσει, γενικά έχει ζήσει στο εξωτερικό, έχει ξανάρθει».

«Δεν το πιστεύω…» - Οι πρώτες αντιδράσεις των φίλων της

Η επιβεβαίωση ότι η Μαρία βρισκόταν στη λίστα των θυμάτων ήταν το χειρότερο σενάριο για τους δικούς της ανθρώπους.

«Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι μέσα στις γιορτές θα τη δω», ανέφερε συγκλονισμένη φίλη της στο Live News.

Η Μαρία εργαζόταν ως αεροσυνοδός από τα σχολικά της χρόνια. Πρόσφατα είχε αλλάξει εταιρεία και, όπως έλεγε στους φίλους της, ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένη με τις νέες συνθήκες εργασίας.

Διαβάστε ακόμα: Λεπτό προς λεπτό η τραγωδία του Falcon στην Τουρκία: Τι ξέρουμε για την Ελληνίδα αεροσυνοδό

«Είχε βρει νέα δουλειά…» - Η επαγγελματική της πορεία

Φίλη της περιγράφει πως η Μαρία είχε μόλις ολοκληρώσει μια συνεργασία και σκόπευε να κάνει ένα διάλειμμα.

«Πρόσφατα είχε σταματήσει από μία συνεργασία με μια άλλη εταιρεία. Δεν γνωρίζω το όνομα. Ήξερα ότι θα καθόταν για λίγο, αλλά προφανώς μέσα στο διάστημα που δεν μιλήσαμε, βρήκε καινούργια εργασία σε αυτήν την εταιρεία», ανέφερε.

Η 42χρονη είχε επενδύσει χρόνια στην εκπαίδευσή της, παρακολουθώντας σεμινάρια και εξετάσεις, αποκτώντας τελικά και το δίπλωμα προϊσταμένης καμπίνας.

Διαβάστε ακόμα: Αεροπορική τραγωδία στην Τουρκία: Γιατί το μαύρο κουτί στέλνεται σε ουδέτερη χώρα

Η δύσκολη χρονιά και η απώλεια της μητέρας της

Το 2025 ήταν μια από τις πιο επώδυνες χρονιές της ζωής της. Η μητέρα της έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη με τον καρκίνο.

«Η μητέρα της πέθανε πριν από λίγους μήνες. Για τον πατέρα της δεν γνωρίζω τίποτα», είπε φίλη της στο Live News.

Παρά τον πόνο, η Μαρία συνέχισε να εργάζεται. Η δουλειά, όπως έλεγε, ήταν το «φάρμακό» της.

Η αδικοχαμένη αεροσυνοδός διατηρούσε σχέση με τον σύντροφό της επί δύο δεκαετίες. Ταξίδευαν συχνά μαζί, στηρίζοντας ο ένας τον άλλον σε κάθε δυσκολία.

«Δεν ήταν παντρεμένη. Ήταν πολύ αξιόλογο άτομο, η χαρά της ζωής. Ήταν πολύ επαγγελματίας και μιλούσε πάντα με πάθος για τη δουλειά της», ανέφερε φίλη της.