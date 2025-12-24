Πυρετωδώς συνεχίζονται οι έρευνες περί του σημείου όπου συνετρίβη το λιβυκό αεροσκάφος Falcon 50 στην Τουρκία, το οποίο μετέφερε μέλη του στρατιωτικού επιτελείου της Λιβύης στην Τρίπολη.

Νεκρός αναφέρεται ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού της χώρας, στρατηγός Μοχάμεντ Άλι αλ Χαντάντ, όπως και άλλοι τέσσερις Λίβυοι στρατιωτικοί, καθώς και τρία μέλη του πληρώματος.

Αίσθηση έχει προκαλέσει επίσης πως μεταξύ των τριών τελευταίων, ήταν και μία Ελληνίδα αεροσυνοδός η οποία βρήκε άδοξο θάνατο στην αεροπορική τραγωδία.

Τουρκία: Λεπτό προς λεπτό η τραγωδία

Ο Διευθυντής Επικοινωνίας επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, έδωσε το χρονικό της μοιραίας πτήσης, που συνετρίβη στην περιοχή Χαϊμάνα:

23 Δεκεμβρίου 2025, 20:17 - Ιδιωτικό τζετ που μετέφερε τον Αρχηγό του Επιτελείου των Λιβυκών Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατηγό Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ Χαντάντ, και τέσσερα μέλη της συνοδείας του, μαζί με τρία μέλη πληρώματος, απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσένμπογκα.

20:33 - Ανέφερε έκτακτη ανάγκη λόγω ηλεκτρικής δυσλειτουργίας στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας και ζήτησε αναγκαστική προσγείωση, παίρνοντας σχετική έγκριση για επιστροφή

Ανακατευθύνθηκε πίσω στο αεροδρόμιο Εσένμπογκα από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας και ελήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα στο αεροδρόμιο.

20:36 - Το αεροσκάφος, το οποίο ξεκίνησε την κάθοδό του για αναγκαστική προσγείωση, εξαφανίστηκε από τις οθόνες των ραντάρ στις και έκτοτε δεν έχει επιτευχθεί επαφή.

Κατόπιν, στα μοιραία λεπτά που «αγνοούνται», το αεροσκάφος συντρίβεται σε λόφο δύο χιλιόμετρα από το χωριό Κεσικαβάκ, της περιοχής Χαϊμάνα. Αμέσως μετά την πρόσκρουση, τυλίγεται στις φλόγες.

Παράλληλα, στα ονόματα των νεκρών περιλαμβάνεται και ένα ελληνικό, αυτό της «Μαρίας Παπά», το οποίο έχει δοθεί επίσημα από το αεροδρόμιο αναχώρησης, χωρίς να έχει εξακριβωθεί η υπηκοότητά της.

Τουρκία: Στα χέρια των αρχών τα μαύρα κουτιά

Πλέον, φως στα αίτια της μοιραίας συντριβής αναμένεται να ρίξουν τα μαύρα κουτιά της πτήσης, τα οποία ανακτήθηκαν από τις τουρκικές αρχές. Δύο κομβικής σημασίας πληροφορίες είναι, κατ' αρχάς, πως το πλήρωμα του Falcon ανέφερε βλάβη, και δεύτερον πως η ισχυρή έκρηξη η οποία φέρεται να σημειώθηκε κατά την πτώση του, προδίδει το γεγονός πως το σκάφος ήταν πήρες καυσίμων.

Τα σενάρια στο εντωμεταξύ φουντώνουν, με αναφορές ακόμα και για δολιοφθορά, πράγμα που δεν θα ήταν εκτός πραγματικότητας, καθώς έχουμε να κάνουμε με μία πτήση εξαιρετικά υψηλού κύρους που μετέφερε επισήμους ενός κράτους καθεστωτικά «διχοτομημένου».

Στο σημείο έχει μεταβεί επίσης πολυμελής επιτροπή από τη Λιβύη για την ανάκτηση του καταγραφικού υλικού, το οποίο θα σταλεί σε τρίτη χώρα για τη διασφάλιση της; αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων.