Σαρώνουν οι άνεμοι στο Αιγαίο: Η στιγμή που το πλοίο προς Τήνο δίνει μάχη με τα κύματα

Σάρωσαν τα μελτέμια και οι θυελλώδεις άνεμοι εχθές (30/7) στο Αιγαίο, και η «μπάλα» πήρε και τα πλοία.

Βίντεο και ντοκουμέντα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν τη στιγμή που το πλοίο, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Μύκονος – Τήνος, μάχεται με τα κύματα. Παράλληλα, πολλά πλοία φαίνονται να δυσκολεύονται λόγω των ισχυρών ανέμων.

Δεμένα τα πλοία στο Λαύριο και τη Ραφήνα

Η δύσκολη κατάσταση συνεχίζεται και σήμερα, από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των πολύ ισχυρών ανέμων που επικρατούν στο Αιγαίο.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή ακυρώσεις των δρομολογίων.