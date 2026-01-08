Σάρωσαν οι ανεμοστρόβιλοι την Ηλεία και την Ήπειρο: Καταστράφηκε πτηνοτροφική μονάδα

Ολόκληρες περιουσίες καταστράφηκαν με το τελευταίο πέρασμα της κακοκαιρίας σε Ήπειρο και Ηλεία, καθώς ανεμοστρόβιλοι σάρωσαν τους δύο νομούς, πλήγοντας ζωοπαραγωγικές μονάδες.

Στο Καλπάκι Ηπείρου ξαφνικός ανεμοστρόβιλος το βράδυ της Τετάρτης, μετέτρεψε σε ερείπια μια από τις μεγαλύτερες πτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής, που στέγαζε σχεδόν 40.000 κοτόπουλα.

Η σφοδρότητα του φαινομένου ξήλωσε τα πάντα. Εκεί που ήταν η επιχείρηση κείτεται τώρα ένας σωρός από υλικά. Η καταστροφή είναι ολοσχερής ενώ ζημιές έχουν προκληθεί και σε άλλα κτίρια, μεταφέρει το epiruspost.

Και σε Ηλεία σάρωσαν οι ανεμοστρόβιλοι

Στιγμές πανικού και έντονης ανησυχίας προκάλεσε και στο Γιαννιτσοχώρι Ηλείας παρόμοιο φαινόμενο, που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, προκαλώντας μάλιστα ανατροπή αυτοκινήτου που βρισκόταν εν κινήσει.

Η γυναίκα που το οδηγούσε εγκλωβίστηκε για λίγα λεπτά μέσα στο όχημα, βιώνοντας ισχυρό σοκ, ωστόσο δεν τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταφέρει το ilialive, οι ριπές του ανέμου ήταν εξαιρετικά ισχυρές, αιφνιδιάζοντας την οδηγό, η οποία έχασε τον έλεγχο του οχήματος όταν αυτό παρασύρθηκε και ανετράπη.

Ο ανεμοστρόβιλος διήρκεσε λίγα μόλις λεπτά, ωστόσο προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε αγροτικές εγκαταστάσεις. Θερμοκήπια υπέστησαν σοβαρές φθορές, με μεταλλικά στοιχεία και νάιλον καλύμματα να αποκολλώνται και να παρασύρονται από τον άνεμο σε μεγάλη απόσταση.

Από το φαινόμενο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ καταγράφονται υλικές ζημιές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε διαδικασία αποτίμησης της κατάστασης, με τους κατοίκους να κάνουν λόγο για ένα από τα πιο έντονα και αιφνίδια καιρικά φαινόμενα που έχουν βιώσει στην περιοχή.

Σύμφωνα και με νεότερες πληροφορίες, η μανία του ανέμου, ανέτρεψε και δεύτερο αυτοκίνητο στον δρόμο από το Θολό προς τη Φιγαλεία. Το συγκεκριμένο ήταν σταθμευμένο δίπλα σε σπίτι.