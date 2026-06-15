Σε απεργία κατεβαίνει ο τουρισμός - επισιτισμός στις 24 Ιουνίου: Συνέρχονται ανά την Ελλάδα τα σωματεία

Στις 24 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί 24ωρη πανελλαδική απεργία στον κλάδο του επισιτισμού-τουρισμού, όπως έχει ανακοινώσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό.

Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα σημεία της χώρας απεργιακές συγκεντρώσεις, ενώ στην Αθήνα η συγκέντρωση θα γίνει στις 11:00 έξω από το Υπουργείο Εργασίας.

Το τελευταίο διάστημα κλιμάκια της ΠΟΕΕΤ πραγματοποιούν περιοδείες και συσκέψεις σε όλη την χώρα.