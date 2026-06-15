Σε απεργία κατεβαίνει ο τουρισμός - επισιτισμός στις 24 Ιουνίου: Συνέρχονται ανά την Ελλάδα τα σωματεία

Στις 24 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί 24ωρη πανελλαδική απεργία στον κλάδο του επισιτισμού-τουρισμού, όπως έχει ανακοινώσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό.
Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα σημεία της χώρας απεργιακές συγκεντρώσεις, ενώ στην Αθήνα η συγκέντρωση θα γίνει στις 11:00 έξω από το Υπουργείο Εργασίας.
Το τελευταίο διάστημα κλιμάκια της ΠΟΕΕΤ πραγματοποιούν περιοδείες και συσκέψεις σε όλη την χώρα.
- Επιστρέφει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος: Μεταφέρεται με ταξί, συνοδεία περιπολικών
- Ο πιο τρομακτικός οπαδός του Μουντιάλ είναι Τούρκος και πρώην χωροφύλακας
- Πέθανε η Τάτι Αλμέιδα, εμβληματική μορφή των Μητέρων της Πλατείας Μαΐου - Δεν βρήκε ποτέ τον γιο της
- «Με πέθανε στη μετακόμιση»: Νέο ξεκίνημα για Αλεξάνδρου - Ελληνίδου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.