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Σε απεργία κατεβαίνει ο τουρισμός - επισιτισμός στις 24 Ιουνίου: Συνέρχονται ανά την Ελλάδα τα σωματεία

Στις 24 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί 24ωρη πανελλαδική απεργία του επισιτισμού-τουρισμού, με τα συνδικαιστικά όργανα του κλάδου σε εγρήγορση.

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Απεργία των εργαζομένων τουρισμού - επισιτισμού
Απεργία των εργαζομένων τουρισμού - επισιτισμού | Eurokinissi
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Στις 24 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί 24ωρη πανελλαδική απεργία στον κλάδο του επισιτισμού-τουρισμού, όπως έχει ανακοινώσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό.

Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα σημεία της χώρας απεργιακές συγκεντρώσεις, ενώ στην Αθήνα η συγκέντρωση θα γίνει στις 11:00 έξω από το Υπουργείο Εργασίας.

Το τελευταίο διάστημα κλιμάκια της ΠΟΕΕΤ πραγματοποιούν περιοδείες και συσκέψεις σε όλη την χώρα.

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