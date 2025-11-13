Σε απεργία πείνας κτηνοτρόφος στον Αλμυρό: «Tο λιγότερο 1.000 ευρώ το μήνα»

Σε απεργία πείνας προχωρά ο κτηνοτρόφος από τον Αλμυρό, Χρήστος Σχίζας, ο οποίος συμμετείχε στη διαμαρτυρία που πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Πέμπτης κτηνοτρόφοι της περιοχής, έξω από το πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστου Κέλλα, στη Λάρισα.

Ο κ. Σχίζας, σύμφωνα με το ertnews.gr, τόνισε: «Είμαστε άνεργοι, μας θανάτωσαν τα ζώα. Το καταλαβαίνω, αλλά μας πέταξαν στο δρόμο χωρίς να μας δώσουν καθόλου εισόδημα για να ζήσουμε. Κάνω απεργία πείνας μέχρι και ο τελευταίος κτηνοτρόφος που θανάτωσε τα ζώα του να του δώσουν το λιγότερο 1.000 ευρώ το μήνα για να ζήσει την οικογένειά του, μέχρι να επαναφέρουμε τα ζώα μας.

Για τα υπόλοιπα θα αγωνιστούμε όλοι οι κτηνοτρόφοι μαζί. Κάνω απεργία πείνας γιατί υπάρχουν κτηνοτρόφοι που αυτή τη στιγμή δεν έχουν να ταΐσουν τα παιδιά τους, να τα στείλουν στο πανεπιστήμιο, να πληρώσουν ενοίκιο, ρεύμα, νερό».

Σε άλλο σημείο της δήλωσής του, ο κτηνοτρόφος εξήγησε πώς οδηγήθηκε στην απόφαση: «Δεν είχα σκοπό να κάνω κάτι τέτοιο, αλλά όλα ξεκίνησαν επειδή δεν δέχονταν οι συνεργάτες του υπουργού να δεχθούν στο γραφείο πενταμελή μας επιτροπή για να δώσουμε υπόμνημα με τα αιτήματα, αλλά επέμεναν να ανεβούμε στο γραφείο τρία άτομα.

Αρνηθήκαμε, επειδή δεν θέλαμε να στοχοποιηθούν τρία άτομα και ζητήσαμε να κατέβουν εκείνοι να μας δουν, αρνήθηκαν και έτσι ξεκίνησαν όλα».

Παρά το γεγονός ότι συνεργάτες του υπουργού τον συνάντησαν εκτός γραφείου και του μετέφεραν πως θα κανονιστεί συνάντηση με τον ίδιο τον υφυπουργό, ο Χρήστος Σχίζας αρνήθηκε και επιμένει στην απεργία πείνας, παραμένοντας στο σημείο.