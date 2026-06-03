Σε απόγνωση οι αγρότες του Λαγκαδά: Χαλάζι μεγέθους καρυδιού κατέστρεψε τις καλλιέργειες

Ανυπολόγιστες καταστροφές σε καλλιέργειες προκάλεσε το «κατακλυσμιαίο» χαλάζι που έπληξε την ευρύτερη περιοχή του δήμου Λαγκαδά, λίγο πριν από την περίοδο της συγκομιδής.

Ο Μάκης Ατματζίδης, παραγωγός κερασιών από τον Ασκό μίλησε στην ΕΡΤ για τις καταστροφές που προκάλεσε το έντονο καιρικό φαινόμενο στα δέντρα του.

Μόλις λίγα λεπτά ήταν αρκετά, όπως λέει για να χαθούν οι καρποί και η σοδειά μιας ολόκληρης χρονιάς. Το χαλάζι ήταν σε μέγεθος καρυδιού, ενώ μέσα σε έξι λεπτά κατέστρεψε την σοδειά.

Απελπισμένοι μετά το χαλάζι οι παραγωγοί

Σε απόγνωση και ο παραγωγός Στάθης Κόλιας, που είδε το χωράφι του με σιτηρά να ισοπεδώνεται λίγο πριν την περίοδο συγκομιδής.

Οι αγρότες υπολογίζουν πως περισσότερα από 300 στρέμματα με καλλιέργειες, όπως κεράσια, αχλάδια, ροδάκινα, μήλα, ρόδια και σιτηρά έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές από την έντονη χαλαζόπτωση που χτύπησε την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Λαγκαδά

Οι καλλιεργητές ζητούν κλιμάκιο του ΕΛΓΑ να καταγράψει το μέγεθος της ζημιάς, ώστε να αποζημιωθούν.