Σε αθλία κατάσταση το στέγαστρο στον σταθμό ΗΣΑΠ Μοναστηράκι: Καθημερινός κίνδυνος - θάνατος για τους πολίτες

Ασυντήρητοι για χρόνια, έρμαια της σκουριάς των καιρικών συνθηκών και της διάβρωσης είναι οι περισσότεροι σταθμοί στον ΗΣΑΠ (Γραμμή 1 Μετρό), τον λεγόμενο Ηλεκτρικό, με αποτέλεσμα οι πολίτες να κινδυνεύουν καθημερινά, καθώς κανείς δεν γνωρίζει πόσο κάποια στέγαστρα θα αντέξουν.

Όπως, στο Μοναστηράκι, εκεί όπου υπάρχει ανταπόκριση με τη Γραμμή 3 του Μετρό και χιλιάδες επιβάτες περνούν και στέκονται για ώρες εκεί. Βίντεο στα social media καταγράφει την αθλία κατάσταση που βρίσκεται το στέγαστρο: Σκουριασμένο, διαβρωμένο, έτοιμο για κατάρρευση. Η συντήρηση αγνοείται τουλάχιστον από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

Σκουριασμένο και σε κακή κατάσταση είναι επίσης και στον σταθμό Ειρήνη, όταν όλοι γνωρίζουν και θυμούνται την εικόνα του στεγάστρου «Καλατράβα» στο Ολυμπιακό Στάδιο, που μόλις πριν λίγο καιρό ξεκίνησαν οι εργασίες συντήρησης, αλλά όλο το καλοκαίρι γίνονταν κανονικά συναυλίες και events εκεί.

«Ποτέ, κανείς δεν εποπτεύει το κακό, για την ασφάλεια των επιβατών! Στον συγκεκριμένο σταθμό (Μοναστηράκι), ενώ ανακοινώνονται συνεχείς καθυστερήσεις στα δρομολόγια, κανείς από το σταθμαρχείο που βρισκόμασταν μπροστά τους, δεν είχε πάρει είδηση ότι είχε χαλάσει ένας συρμός και αποσύρονταν! Μέχρι που το είδε το κοινό και τους ειδοποίησε» έγραψε ένας χρήστης στα σχόλια στο βίντεο για το στέγαστρο στο Μοναστηράκι.

Θυμίζουμε την τραγική κατάληξη στο Νόβι Σαντ του Βελιγραδίου, όταν κατέρρευσε στον σταθμό τρένου σκοτώνοντας 15 άτομα. Για να μην πούμε (ξανά) για τα δικά μας Τέμπη!

Πρέπει να γίνει το κακό (πάλι) για να δράσουν οι υπεύθυνοι;

