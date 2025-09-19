Σε διαθεσιμότητα γιατρός της Πολεμικής Αεροπορίας - Καταγγελίες από πρώην συντρόφους του για κακοποίηση

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο στρατιωτικός γιατρός, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε στις τρεις πρώην συντρόφους του.

Η απόφαση πάρθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μετά από σχεδόν δύο χρόνια καταγγελιών.

Οι γυναίκες έχουν καταθέσει στο τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας όσα έχουν υποστεί στα χέρια του ένστολου, με τα έγγραφα να κάνουν λόγο για υποτροπή του στρατιωτικού και του καταλογίζουν αρκετά αδικήματα.

Όπως επισημαίνει το Mega, πρόκειται για γιατρό της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος φέρεται να έχει ασκήσει ενδοοικογενειακή βία στην πρώην σύζυγό του, αλλά και σε δύο άλλες γυναίκες.

Συγγενής ενός εκ των θυμάτων ανέφερε πως μέσα στο 2024 ο άνθρωπος αυτός έχει επιτεθεί σε τρεις γυναίκες, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν κι άλλες γυναίκες που έχουν πέσει θύματά του.

Μάλιστα, ανέφερε πως είχε δει τη συγγενή του χτυπημένη, με μαυρισμένο μάτι και χτυπημένα χείλη.

Το στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων έπαιρνε φύλλο πορείας ώστε να αναβάλλεται διαρκώς η δίκη που εκκρεμεί εις βάρος του.

Σε άλλη γυναίκα ο ένστολος φέρεται να είχε στείλει μπράβους, να της είχε σπάσει το αυτοκίνητο και να της είχε βάλει GPS για να ελέγχει τις κινήσεις της.