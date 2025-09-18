Με απόφαση που φέρει την υπογραφή του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, τέθηκε σε διαθεσιμότητα στρατιωτικός γιατρός της Πολεμικής Αεροπορίας, με καταγωγή από τη Λάρισα, ύστερα από σειρά καταγγελιών για ενδοοικογενειακή βία από πρώην συντρόφους του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός είναι ήδη υπόδικος ενώπιον στρατιωτικών δικαστηρίων (αεροδικείων), με υποθέσεις που εκκρεμούν εδώ και δύο χρόνια, έπειτα από καταγγελίες πρώην συντρόφου του. Οι καταγγελίες περιλαμβάνουν:

Εκφοβισμό και παραβίαση περιοριστικών μέτρων (παρά την απαγόρευση προσέγγισης που είχε διαταχθεί),

(παρά την απαγόρευση προσέγγισης που είχε διαταχθεί), Παρακολούθηση μέσω GPS το οποίο φέρεται να είχε τοποθετήσει στο όχημά της,

το οποίο φέρεται να είχε τοποθετήσει στο όχημά της, Φθορά ξένης περιουσίας.

Το παρελθόν του στρατιωτικού γιατρού

Ο ίδιος στρατιωτικός είχε καταγγελθεί στο παρελθόν και από την πρώην σύζυγό του, επίσης για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, υπόθεση που αρχειοθετήθηκε.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ανάκριση για νέα καταγγελία από διαφορετική πρώην σύντροφό του, επίσης για βίαιη συμπεριφορά.

Οι συγκεκριμένες καταγγελίες είχαν κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εδώ και ενάμιση χρόνο, ωστόσο μόλις πρόσφατα αποφασίστηκε η τοποθέτησή του σε διαθεσιμότητα, ενόψει και της κλήσης του σε απολογία τις επόμενες ημέρες.

Πέραν των ποινικών εκκρεμοτήτων, ο γιατρός ελέγχεται επιπλέον για υπερσυνταγογραφήσεις, ενδεχομένως στο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου του Στρατού ή σχετικών αναφορών από τον ΕΟΠΥΥ.