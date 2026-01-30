Σε δύο κατευθύνσεις η διερυμένη εισαγγελική έρευνα για την τραγωδία στη Βιολάντα: Πού εστιάζει η ΔΑΕΕ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για το πολύνεκρο δυστύχημα στη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου πέντε γυναίκες της νυχτερινής βάρδιας έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου 2026.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) έχει πλέον στα χέρια της διευρυμένη εισαγγελική παραγγελία, με στόχο τη σύνταξη ενός πλήρους και τεκμηριωμένου πορίσματος για τα αίτια της τραγωδίας.

Δύο άξονες διερεύνησης: τεχνικά αίτια και διοικητικές ευθύνες

Η εισαγγελική εντολή ανοίγει το πεδίο της έρευνας σε δύο κατευθύνσεις:

1. Τεχνική διερεύνηση της διάτρησης των σωληνώσεων

Το κλιμάκιο της ΔΑΕΕ θα προχωρήσει σε εκσκαφές για την ανάσυρση των υπόγειων σωληνώσεων που μετέφεραν προπάνιο από τις δύο υπέργειες δεξαμενές προς το τμήμα παραγωγής. Οι σωληνώσεις θα σταλούν σε εξειδικευμένα εργαστήρια, όπου θα εξεταστεί:

το ακριβές σημείο διάτρησης

οι πιθανές αιτίες (διάβρωση, αστοχία υλικού, εξωτερική πίεση)

το ενδεχόμενο επιβάρυνσης από πρόσφατη ασφαλτόστρωση και τη διέλευση βαρέων οχημάτων, όπως ανέφερε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας.

Παράλληλα, δείγματα χώματος και υλικών από το σημείο της διαρροής θα σταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να πιστοποιηθεί η ποσότητα του προπανίου που είχε διαφύγει - μια διαδικασία που θεωρείται τυπική, καθώς τα όργανα μέτρησης είχαν «χτυπήσει κόκκινο».

Λόγω της παραμένουσας επικινδυνότητας από το προπάνιο, οι εργασίες έχουν προσωρινά διακοπεί και αναμένεται να συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα.

Η πρόσβαση στην περιοχή επιτρέπεται μόνο με εισαγγελική άδεια.

2. Έλεγχος όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών

Το δεύτερο σκέλος της έρευνας αφορά τις διοικητικές διαδικασίες και στρέφεται προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες: Διεύθυνση Ανάπτυξης, Πολεοδομία, Πυροσβεστική και άλλους φορείς που εμπλέκονται στην αδειοδότηση και λειτουργία της επιχείρησης.

Ασάφειες στα σχέδια και αποκλίσεις στις εγκαταστάσεις

Το τμήμα όπου σημειώθηκε η έκρηξη αποτελεί επέκταση των αρχικών εγκαταστάσεων και λειτουργεί από το 2007. Ωστόσο, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία:

στα αρχικά σχέδια δεν υπήρχε πρόβλεψη για υπόγεια αποθήκη , παρά μόνο για ισόγειο χώρο που πληρούσε τις απαιτήσεις πυρασφάλειας

οι δύο υπέργειες δεξαμενές προπανίου της νεότερης πτέρυγας δεν εμφανίζονταν στα σχέδια ενεργητικής πυρασφάλειας που κατατέθηκαν τον Σεπτέμβριο

αντίθετα, είχαν προστεθεί δύο νέες υπόγειες δεξαμενές, οι οποίες είχαν εγκατασταθεί αλλά δεν είχαν ακόμη συνδεθεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νεότερη πτέρυγα είναι κατασκευαστικά όμοια με το πρώτο κτίριο του εργοστασίου, το οποίο διαθέτει κανονικά υπόγειο και δύο υπόγειες δεξαμενές προπανίου.

Κατάσχεση φακέλων και πλήρης έλεγχος των διαδικασιών

Οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ έχουν ήδη κατασχέσει όλους τους φακέλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας που αφορούν τη λειτουργία της επιχείρησης από την ίδρυσή της. Στόχος είναι να διαπιστωθεί:

αν τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες

αν υπήρξαν παραλείψεις ή παρατυπίες

και πού εντοπίζονται οι ευθύνες για την τραγική κατάληξη.

Η έρευνα συνεχίζεται με στόχο να αποσαφηνιστούν πλήρως τα αίτια και οι συνθήκες που οδήγησαν στη φονική έκρηξη και να αποδοθούν ευθύνες όπου προκύπτουν.