Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες που οδήγησαν στην φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, τα ξημερώματα της Δευτέρας, (26/01).

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «10 παντού», δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρίσκονται για πέμπτη ημέρα στον χώρο του εργοστασίου, από το οποίο ακόμα και σήμερα βγαίνουν καπνοί.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας, είναι εάν το προηγούμενο καλοκαίρι που πραγματοποιήθηκαν έργα ασφαλτόστρωσης στο χώρο, η παρουσία βαρέων οχημάτων επηρέασε τις σωληνώσεις που βρίσκονταν από κάτω, προκαλώντας φθορά.

Στην ίδια εκπομπή μίλησε ο Σπυρίδων Βαρσάμης, Αρχιστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος, αναφέροντας ότι το κύριο ερώτημα που θα απαντηθεί τις επόμενες μέρες είναι τι συνέβη με τον σωλήνα, που τρύπησε και προκάλεσε την τεράστια έκρηξη.

Όπως ανέφερε, υπάρχουν δύο πιθανά σενάρια που εξετάζονται: «Θα φανεί αν η διαρροή του σωλήνα οφείλεται σε διάβρωση του από την πάροδο των χρόνων ή σε θραύση», σημειώνοντας πως αν επιβεβαιωθεί το δεύτερο σενάριο, η θραύση μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι το έδαφος έχασε τη σταθερότητά του από σεισμό ή από την κακοκαιρία Daniel.

Τα κενά στη νομοθεσία για εργοστασιακούς ελέγχους

Ο ίδιος τόνισε πως προκειμένου να μην επαναληφθεί ξανά παρόμοιο περιστατικό, πρέπει σε δεύτερο χρόνο να επανεξεταστεί και να επικαιροποιηθεί η νομοθεσία που αφορά τα υγραέρια στην ελληνική βιομηχανία.

Αναδεικνύοντας τα κενά της συγκεκριμένης νομοθεσίας, ο κ. Βαρσάμης αποκάλυψε πως δεν προβλέπεται σαφής έλεγχος στις σωληνώσεις και ως εκ τούτου δεν θα μπορούσε να διαπιστωθεί τυχόν διάβρωση ή διαρροή.

Παράλληλα, τόνισε πως σύμφωνα με την ίδια διάταξη, για όλο το σύστημα διακίνησης του υγραερίου σε μια εγκατάσταση, αρμόδια είναι η αντίστοιχη διεύθυνση ανάπτυξης της περιοχής ή για μεγαλύτερες εγκαταστάσεις το υπουργείο.

Βιολάντα: Έτσι «πέρασε» το προπάνιο και προκλήθηκε η έκρηξη στο «αδήλωτο» υπόγειο

Πολλά είναι τα ερωτήματα για το εργοστάσιο της Βιολάντα και τον τρόπο λειτουργίας του και οι αρχές προσπαθούν να βρουν τα αίτια που προκάλεσαν την φονική έκρηξη, που στέρησε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Φωτογραφία - ντοκουμέντο, που έφερε στο φως το Mega, απεικονίζει τις τρύπες στο υπόγειο του εργοστασίου, από τις οποίες «πέρασε» το προπάνιο και έγινε η συγκέντρωση στο Υπόγειο.

Οι οπές τονίζεται μάλιστα, ότι θα έπρεπε να είναι κλειστές, «στοκαρισμένες» με ειδική συσκευή. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ, οι υπεύθυνοι δεν τις είχαν κλείσει στο αδήλωτο υπόγειο της «Βιολάντα».

Έτσι, από το χώμα, κύλισε το προπάνιο μετατρέποντας σε «θάλαμο αερίων» το Υπόγειο, με αποτέλεσμα να γίνει η έκρηξη.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι σωλήνες να έσπασαν σε έργο ασφαλτόστρωσης. Σε περίπτωση που αποδειχθεί το παραπάνω, θα γίνεται λόγος για ακόμη ένα λάθος αναφορικά με τη λειτουργία της μπισκοτοβιομηχανίας.