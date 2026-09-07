Σε επιφυλακή τη νύχτα οι πυροσβέστες στη Μακρυκάπα Εύβοιας: Κάηκαν κτηνοτροφικές μονάδες και καλλιέργειες

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε στην Μακρυκάπα Εύβοιας, την Δευτέρα το μεσημέρι (07/09), ωστόσο αισθητές είναι οι καταστροφές που άφησε πίσω της η πυρκαγιά.

Υπενθυμίζεται ότι, περίπου στις 14:30 και οι δυνάμεις ενισχύθηκαν με 86 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ να επιχειρούν στο σημείο. Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν και 32 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Δύο φορές ήχησε το 112 για την ασφάλεια και απομάκρυνση των κατοίκων στην περιοχή.

Ωστόσο, παρά την οριοθέτηση της φωτιάς, ο Γιώργος Κελαϊδίτης, Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας μιλώντας στο eviaonline.gr, δήλωσε ότι η φωτιά έχει προκαλέσει σημαντικές ζημιές στον αγροτικό τομέα στην περιοχή της Τριάδα. Έχουν καεί μαντριά, κοτέτσια, αποθήκες, αμπέλια και μελίσσια.

Εύβοια: Σε επιφυλακή και τη νύχτα οι Πυροσβεστικές δυνάμεις

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων εξακολουθεί να υπάρχει.

Σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν στο Συντονιστικό Όργανο στους Καθενούς, όπως επισημαίνει το evima.gr, το βάρος των επιχειρήσεων επικεντρώνεται στο βορειοανατολικό τμήμα της Μακρυκάπας, στην περιοχή όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Εκεί δημιουργούνται αντιπυρικές ζώνες, με στόχο να περιοριστεί κάθε πιθανότητα εξάπλωσης της φωτιάς. Γεωγραφική αναφορά

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις θα παραμείνουν στο πεδίο, συνεχίζοντας την επιτήρηση και την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων. Στην επιχείρηση συμμετέχουν και δυνάμεις του στρατού, οι οποίες, με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων, συμβάλλουν στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

Οι Αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, με στόχο την πλήρη οριοθέτηση της πυρκαγιάς και την ασφαλή αντιμετώπιση κάθε νέας εστίας.