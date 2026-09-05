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Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Μισόκαμπος Κύμης – Αλιβερίου, στην Εύβοια, σημαίνοντας νέο συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μισόκαμπος Κύμης – Αλιβερίου Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 5, 2026