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Φωτιά τώρα στην Εύβοια: Σηκώθηκαν αεροσκάφη - Νέος συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά εκδηλώθηκε στην Εύβοια, ενώ για την κατάσβεση επιχειρούν δύο αεροσκάφη. Νέος συναγερμός στην Πυροσβεστική.

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Αεροσκάφος επιχειρεί σε φωτιά | Eurokinissi
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Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Μισόκαμπος Κύμης – Αλιβερίου, στην Εύβοια, σημαίνοντας νέο συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

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