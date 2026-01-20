Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε βενζινάδικα: Τουλάχιστον δέκα συλλήψεις για «πειραγμένες» αντλίες

Σε ξέλιξη βρίσκεται από το πρωί (20/1) μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) με τα βλέμματα στραμμένα στα πρατήρια υγρών καυσίμων.

Στόχος της αστυνομίας είναι η εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με ειδικό παράνομο λογισμικό που είχαν εγκαταστήσει σε βενζινάδικα, εξαπατούσαν τους πολίτες παραδίδοντας λιγότερα καύσιμα από τα αναγραφόμενα.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, διενεργούνται ταυτόχρονα περισσότερες από 30 έρευνες σε πρατήρια υγρών καυσίμων, εταιρείες και οικίες σε περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Μέχρι στιγμής, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 10 συλλήψεις.