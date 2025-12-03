Σε εξέλιξη εξάρθρωση κυκλώματος εκμετάλλευσης ανηλίκων από την ΕΛΑΣ - Συνελήφθησαν πέντε άτομα

Eπιχείρηση εξαπέλυσε η ΕΛΑΣ από νωρίς το πρωί της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου προκειμένου να εξαρθρώσει εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρονται να δραστηριοποιούνται στην εκμετάλλευσης ανθρώπων, κυρίως ανήλικων αλλοδαπών.
Το κύκλωμα δρούσε εξαναγκάζοντάς τους ανηλίκους σε τέλεση αξιόποινων πράξεων με σκοπό την οικονομική τους εκμετάλλευση, μέσω πώλησης λαθραίων καπνικών προϊόντων σε καταστήματα ψιλικών και μίνι μάρκετ σε περιοχές της Αττικής.
Η επιχείρηση που στήθηκε από Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης και Διακίνησης Ανθρώπων και Αγαθών της Δ.Α.Ο.Ε έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής στη σύλληψη ατόμων που φέρονται ότι εμπλέκονται, ανάμεσα τους και το ηγετικό μέλος.
Σύμφωνα με πληροφορίες τoυ ert.news.gr, τέσσερα ανήλικα θύματα βρίσκονται υπό προστασία και τους παρέχεται βοήθεια.
