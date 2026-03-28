Σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου δύτη από τα Λιμανάκια Βουλιαγμένης

Σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα η ανάσυρση της σορού του 34χρονου δύτη, ο οποίος πέθανε στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, όσο έκανε κατάδυση σε μεγάλο βάθος στο λεγόμενο «Πηγάδι του Διαβόλου» την περασμένη Κυριακή.

Διασώστες δύτες αναμένεται να βουτήξουν με ειδικά μείγματα στις μπουκάλες, προκειμένου να διεξαχθεί η επιχείρηση ανάσυρσης.

Τα ίχνη του δύτη είχαν χαθεί από το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής, ενώ τις Αρχές φαίνεται να ειδοποίησε άλλος δύτης που συμμετείχε στην κατάδυση και κατάφερε να φτάσει πίσω στην ακτή.

Εσπευσμένα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από το Λιμενικό, με τη συμμετοχή σκαφών, δυτών της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών, καθώς και έμπειρων σπηλαιοδυτών από ιδιωτικές ομάδες.

Παρά τον εξειδικευμένο εξοπλισμό που διέθετε, ο οποίος του εξασφάλιζε επιπλέον παροχή οξυγόνου για 3 έως 5 ώρες, ο 34χρονος, ο οποίος εργαζόταν ως επαγγελματίας πιλότος-κυβερνήτης στην Πολιτική Αεροπορία, σε ελληνοϊταλική εταιρεία, δεν κατάφερε να επιβιώσει.