Σε εξέλιξη η μαραθώνια κατάθεση του σμηνάρχου: Από τι θα εξαρτηθεί το βάρος της ποινικής του ευθύνης

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μαραθώνια, όπως όλα δείχνουν, απολογία του 54χρονου σμήναρχου στο Αεροδικείο Αθηνών που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Την ίδια ώρα, η έρευνα της ΕΥΠ, του ΓΕΕΘΑ και ειδικών στο ηλεκτρονικό έγκλημα συνεχίζεται, καθώς αναζητούνται οι σύνδεσμοι του σμηνάρχου και πιθανοί συνεργοί του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, ο δράστης φέρεται να συνεργάζεται με τις ανακριτικές αρχές δίνοντας λεπτομέρειες για τη δράση του και με δράση των εμπλεκομένων.

Τα ερωτήματα που καλείται να απαντήσει αναφέρονται κυρίως για το πότε και πώς «μπλέχτηκε» στην υπόθεση, ποιους συνάντησε αλλά και το ποια απόρρητα έγγραφα έχουν διαρρεύσει στην Κίνα.

Ο 54χρονος φέρεται να έψαχνε να εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα μετά την αφυπηρέτησή του και έτσι να ήρθε σε επαφή με τους Κινέζους που τον στρατολόγησαν. Στον ανακριτή μέχρι στιγμής δήλωσε ότι δεν υπουτεύθηκε ότι οι αμοιοβές του για μελέτες θα τον οδηγούσαν σε κατασκοπευτική δραστηριότητα.

Τα μηνύματα/reports και οι απόρρητες πληροφορίες που βρέθηκαν στην κατοχή του αποτελούν μάλιστα, το νούμερο ένα στοιχείο το οποίο «ξεψαχνίζουν» κατά την ανακριτική διαδικασία.

Το βάρος της ποινικής ευθύνης του σμηνάρχου

Το βάρος της ποινικής του ευθύνης θα εξαρτηθεί από το ποιες πληρτοφορίες έχει ήδη μεταβιβάσει στην Κίνα.

Στο μικροσκόπιο προκειμένου να καθοριστεί το βάρος της ποινικής ευθύνης, μπαίνουν και οι αμοιβές του σμηνάρχου και οι αρχές αμφισβητούν το ποσό 30.000 ευρώ, που ομολόγησε ο 54χρονος.

Αναφορικά με τις συναλλαγές με τη συμβουλευτική εταιρεία, το ρεπορτάζ τονίζει ότι τα ποσά μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερα ή ακόμα και να είναι σε λογαριασμούς του εξωτερικού ή σε κρυπτονομίσματα.

Οι εξελίξεις αυτές προκαλούν ανησυχία σε επίπεδο ασφάλειας και αναδεικνύουν τη σημασία της διαφάνειας στην αντιμετώπιση τέτοιων σοβαρών καταγγελιών.

