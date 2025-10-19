Σε εξέλιξη η νέα συγκέντρωση για τα Τέμπη στο Σύνταγμα: «Δολοφόνησαν και τη Δημοκρατία»

Ξεκίνησε η προσέλευση του κόσμου στο Σύνταγμα, μπροστά από τη Βουλή, για τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο «Μνημείο ονομάτων θυμάτων Τεμπών».

​Η αστυνομική παρουσία περιμετρικά της πλατείας είναι αρκετά διακριτική, όπως μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Orange Press Agency.

​Οι διοργανωτές έχουν απευθύνει «Ειρηνικό Κάλεσμα Διαμαρτυρίας», με κεντρικό σύνθημα «Τα Τέμπη δεν ήταν ατύχημα είναι Έγκλημα».

​Στη συγκέντρωση, σύμφωνα με το κάλεσμα, συμμετέχουν «Ενεργοί πολίτες, συγγενείς των θυμάτων , επιζώντες της μοιραίας αμαξοστοιχίας».

«Δολοφόνησαν και τη Δημοκρατία»

Ο Βασίλης Χατζηχαραλάμπους, που έχασε τον γιο του στο δυστύχημα, τόνιζε ότι «έχουμε σήμερα ένα κάλεσμα, σχετικά με όλο αυτό που συμβεί για το χώρο μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Δεν θέλω να πω πολλά παιδιά. Λίγα, συνοπτικά, για να ακούει και να καταλαβαίνει ο κόσμος. Σήμερα πρέπει εδώ πέρα να γραφτεί και το 58ο θύμα, το οποίο είναι η Δημοκρατία. Δολοφονήσανε και τη Δημοκρατία. Βέβαια, μαζί με τα 57 παιδιά, το 58 είναι η δολοφονία της Δημοκρατίας.Έχουμε γράψει εδώ πέρα. Είναι ένας χώρος για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε, να διαμαρτυρηθούμε κόσμια όσο μπορούμε, για τη δολοφονία αυτών των παιδιών. Κρατική δολοφονία, έτσι δεν είναι;»