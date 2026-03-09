Σε ισχύ η επιχείρηση «Σκορπιός της Ερήμου»: Ποιοι στόχοι προστατεύονται από ΕΥΠ, Αντιτρομοκρατική

Από την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή, οι ελληνικές αρχές έχουν ενισχύσει σημαντικά τα μέτρα ασφαλείας σε ολόκληρη τη χώρα, με ιδιαίτερη έμφαση σε στόχους υψηλής στρατηγικής σημασίας. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), η Ελληνική Αστυνομία και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία έχουν αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο προστασίας, καλύπτοντας πρεσβείες, επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις που συνδέονται με ισραηλινά και αμερικανικά συμφέροντα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο πλαίσιο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Σκορπιός της Ερήμου», η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τις τελευταίες ημέρες. Το σχέδιο περιλαμβάνει την παρουσία αστυνομικών και στελεχών της ΕΥΠ που κινούνται ως απλοί πολίτες, παρακολουθώντας διακριτικά ύποπτες κινήσεις γύρω από κρίσιμες τοποθεσίες και σημαντικά τοπόσημα, με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση και αποτροπή πιθανών απειλών.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις που συνδέονται με αμερικανική παρουσία, όπως η ναυτική βάση της Σούδας και η 110ή Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα. Παράλληλα, έχουν ενισχυθεί τα μέτρα φύλαξης σε πρεσβείες και χώρους λατρείας, όπως οι συναγωγές, λαμβάνοντας υπόψη και παλαιότερες υποθέσεις που είχαν απασχολήσει τις αρχές.