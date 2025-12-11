Δήμος Φλώρινας: Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης μέχρι τον Μάρτιο εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron

Σε «έκακτη ανάγκη» κηρύχθηκε ο Δήμος Φλώρινας εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron. Συγκεκριμένα, η απόφαση εγκρίθηκε σήμερα (11/12) έπειτα από αίτημα του Δημάρχου Φλώρινας Βασίλη Γιαννάκη.

Η απόφαση, σύμφωνα με το emakedonia.gr, αναφέρει ότι ο Δήμος «κηρύσσεται σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών - πλημμύρες, κατολισθήσεις - που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν από τις 3 έως 8 Δεκεμβρίου στην περιοχή».

Η κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου και για διάστημα τριών μηνών, δηλαδή έως και 3 Μαρτίου 2026.

Ο Δήμος Φλώρινας μέσω του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας παραμένει σε διαρκή εγρήγορση και ετοιμότητα, ενώ βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Πολιτική Προστασία και όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα και αποτελεσματικά οι ανάγκες που προέκυψαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

