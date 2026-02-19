Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης η Τήνος: Σημαντικές ζημιές σε οδικό δίκτυο και υποδομές λόγω κακοκαιρίας

Συναγερμός σήμανε στην Τήνο για τα έντονα καιρικά φαινόμενα, καθώς κηρύχθηκε σε κατάσταση «Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας» με επίσημη απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, μετά το αίτημα, το οποίο υπέβαλε ο Δήμαρχος Τήνου, Παναγιώτης Κροντηράς.

Η κήρυξη κρίθηκε επιβεβλημένη προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες ανάγκες και να γίνει διαχείριση των ζημιών που σημειώθηκαν από την έντονη παράκτια διάβρωση, τις κατολισθήσεις, οι οποίες προέκυψαν από τα σφοδρά καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο.

​Η απόφαση (Αρ. Πρωτ. Α647 / ΑΔΑ: 93ΣΔ46ΝΠΙΘ-ΙΤΣ), η οποία εκδόθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2026, αφορά την Δημοτική Κοινότητα Κτικάδου, την Δημοτική Ενότητα Εξωμβούργου, καθώς και τις Δημοτικές Κοινότητες Τήνου και Τριαντάρου.

​Στο αίτημά του, ο Δήμαρχος Τήνου είχε ήδη υπογραμμίσει με εμφαντικό τρόπο ότι το νησί βρίσκεται αντιμέτωπο με μια «απρόβλεπτη κατάσταση ανωτέρας βίας» με τις συνεχείς καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους να προκαλούν εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο, επικίνδυνες διαβρώσεις εδαφών και πτώσεις λίθων, καθιστώντας την κατάσταση εξαιρετικά επικίνδυνη για τους πολίτες.

​Με αφορμή την έκδοση της απόφασης, ο Δήμαρχος Τήνου, Παναγιώτης Κροντηράς, δήλωσε:

​«Βρισκόμαστε μπροστά σε μια πρωτοφανή δοκιμασία για το νησί μας. Η ένταση των καιρικών φαινομένων τις τελευταίες ημέρες ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη, αλλά και κάθε γνωστή από το παρελθόν κατάσταση, δημιουργώντας μια νέα κατάσταση που δεν ήταν πλέον διαχειρίσιμη με τα συνήθη μέσα και πρακτικές. Με την ιδιότητά μου σαν Δήμαρχος Τήνου, αλλά και τις ευθύνες οι οποίες συνεπάγονται από το αξίωμα αυτό, πρωταρχικό μου μέλημα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, η ασφάλεια των συμπολιτών μου, και η προστασία της ατομικής και δημόσιας περιουσίας.

«Οι ζημιές στις υποδομές μας, στο οδικό δίκτυο, αλλά και στις περιουσίες των Τηνιακών είναι ήδη εκτεταμένες. Για τον λόγο αυτό, κινηθήκαμε αστραπιαία ζητώντας την κήρυξη των πληγεισών περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δεν είναι ώρα για καθυστερήσεις. Απαιτείται ο μέγιστος δυνατός συντονισμός και η άμεση συνδρομή της Πολιτείας με επιπλέον πόρους και εξειδικευμένο προσωπικό.

Είμαστε παρόντες στην πρώτη γραμμή και θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να αποκαταστήσουμε το συντομότερο δυνατόν την ασφάλεια και την ομαλότητα στο νησί μας», πρόσθεσε.