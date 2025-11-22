Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολλές περιοχές στη Δυτική Ελλάδα: Πλημμύρες, καταστροφές και αποκλεισμένα χωριά

Σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω της η κακοκαιρία στο βόρειο Ιόνιο και στη βορειοδυτική Ελλάδα, με καταστροφές σε δρόμους, κατοικίες και καλλιέργειες και αποκλεισμούς χωριών.

Πολλοί δήμοι και οικισμοί έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, με τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους και τον κρατικό μηχανισμό να βρίσκεται επί ποδός για την αποκατάσταση των ζημιών.

«Βομβαρδισμενο τοπίο» σε πολλά χωριά στην Ήπειρο

Κομμένοι δρόμοι, «βομβαρδισμενο τοπίο» σε πολλά χωριά, πλημμυρισμένες εκτάσεις, αποκλεισμένα χωριά από κατολισθήσεις και μάχη με τα λασπόνερα είναι η κατάσταση της επόμενης ημέρας σε πολλές περιοχές της Ηπείρου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Συγκεκριμένα, από την Κόνιτσα μέχρι τα Τζουμέρκα, την Πρέβεζα τη Θεσπρωτία και την Άρτα η σφοδρότητα της κακοκαιρίας άφησε έντονο το αποτύπωμά της.

Στο Δήμο Β. Τζουμέρκων καταγράφονται μεγάλες ζημιές στις υποδομές καθώς η μανία του νερού που υπερχείλισε τα ποτάμια, παρέσυρε ό,τι βρήκε στον διάβα της. Η γέφυρα μπέλεϊ στον Άραχθο υπέστη σοβαρές ζημιές με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η κυκλοφορία των αυτοκινήτων και να αποκοπεί η επαρχιακή οδός Ιωαννίνων-Πραμάντων.

Πολλά χωριά δεν έχουν πρόσβαση λόγω των κατολισθήσεων η των καθιζήσεων στο οδόστρωμα, ενώ προβλήματα υπάρχουν στην ηλεκτροδότηση και την υδροδοτηση. Τα συνεργεία του δήμου δίνουν μάχη για να αποκαταστήσουν τις ζημιές.

Ο κάμπος της Φιλιππιάδας πλημμύρισε με αποτέλεσμα οι καλλιέργεις ακτινίδιου να υποστούν ζημίες. Η περιοχή δέχτηκε μεγάλο όγκο υδάτων λόγω ακαθάριστωμ ρεμάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα χωριά Κλεισούρα και Αμμότοπος «κόπηκαν στη μέση», καθώς οι χείμαρροι παρέσυραν, φερτά υλικά και ξεριζωμένα δέντρα από το Ξηροβούνι.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ζηρού, Φιλιατών -όπου υπερχείλισε ο Καλαμάς- και Πωγωνίου.

Αυτοψία Κατσαφάδου στην Κέρκυρα: Εκτεταμένες καταστροφές από την κακοκαιρία

Στην Κέρκυρα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την Κρατική Αρωγή, Κώστας Κατσαφάδος, πταγματοποίησε σειρά αυτοψιών και ευρεία σύσκεψη με τους εκπροσώπους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Δημοτικής Αρχής Βόρειας Κέρκυρας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο νησί.

Κατά την αυτοψία στις πληγείσες περιοχές, ο υφυπουργός διαπίστωσε το εύρος των ζημιών σε κατοικίες και επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις περιοχές Σιδάρι, Καρουσάδες και Βελονάδες, όπου οι καταστροφές είναι εκτεταμένες, με τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας να συνεχίζει τις επιχειρήσεις άρσης εμποδίων και αποκατάστασης της προσβασιμότητας.

Στη σύσκεψη που ακολούθησε, επιβεβαιώθηκε η ανάγκη άμεσης ενεργοποίησης των διαδικασιών αποκατάστασης και αποζημίωσης των πολιτών, καθώς και ο πλήρης συντονισμός Περιφέρειας, Δήμου και Υπουργείου. Κεντρικό θέμα αποτέλεσε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών και η ταχεία υποβολή των στοιχείων των πληγέντων.

Ο κ. Κατσαφάδος δήλωσε ότι το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παραμένει σε απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές όχι μόνο της Κέρκυρας, αλλά και όλων των περιοχών που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής της ΔΑΕΦΚ, Γιάννης Παυλής, τόνισαν ότι η πλήρης και ορθή συμπλήρωση των φακέλων, σε συνδυασμό με την άμεση αποστολή τους, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική ενεργοποίηση του μηχανισμού κρατικής αρωγής και τη γρηγορότερη δυνατή καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες.

Ο κ. Κατσαφάδος θα μεταβεί στη συνέχεια στη Φιλιππιάδα, στον δήμο Ζηρού.

Οι περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σημειώνεται ότι λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και κατόπιν αιτημάτων των δημάρχων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έχουν κηρυχθεί από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Ν. Παπαευσταθίου, οι εξής περιοχές:

Στην Π.Ε Ιωαννίνων:

Δήμος Ζαγορίου

Δήμος Ιωαννιτών

Δήμος Πωγωνίου

Στην Π.Ε Άρτας:

Δήμος Γεώργιος Καραϊσκάκης

Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων

Στην Π.Ε Καστοριάς:

Δημοτικές Ενότητες Γράμμου, Νεστορίου και Ακριτών του Δήμου Νεστορίου

Δήμος Φιλιατών.

Ήδη βρίσκονται ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας οι εξής περιοχές:

Δημοτική Κοινότητα Σαγιάδας της Δημοτικής Ενότητας Σαγιάδας

Δημοτικές Κοινότητες Πλαισίου, Φιλιατών, Φανερωμένης, Ριζού, Μαλουνίου και Ξεχώρου της Δημοτικής Ενότητας Φιλιατών

Στη Π.Ε Πρέβεζας:

Ο δήμος Ζηρού της ΠΕ Πρέβεζας βρίσκεται ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν τόσο από τη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 12 Αυγούστου 2025 όσο και για τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στις 9/11 και 10/11 2025.

Τρίκαλα: Παραμένουν αποκλεισμένα χωριά στην περιοχή του Ασπροποτάμου

Παράλληλα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία που έπληξε τα ορεινά τμήματα του Δήμου Μετεώρων, κυρίως σε ό,τι αφορά στην προσβασιμότητα οικισμών της περιοχής του Ασπροποτάμου.

Ο Δήμος Μετεώρων, σε στενή συνεργασία με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, κινητοποιήθηκε άμεσα και επιχειρεί με μηχανήματα έργου προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Ο δημοτικός μηχανισμός παρέμεινε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας σε πλήρη επιφυλακή, παρακολουθώντας την εξέλιξη της κακοκαιρίας και επεμβαίνοντας όπου χρειάστηκε.

Σήμερα Σάββατο, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και ενημέρωσης του δημάρχου Μετεώρων Λευτέρη Αβραμόπουλου προς την αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, δόθηκε η πρόσβαση από τη γέφυρα «ΤΣΙΤΟΣ» προς την Καστανιά, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα διέλευσης προς την περιοχή. Παραμένουν ωστόσο αποκλεισμένα χωριά του Ασπροποτάμου.

Οι προσπάθειες συνεχίζονται αδιάκοπα, με απόλυτη προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, την ασφάλεια των δημοτών και τη διαφύλαξη των περιουσιών τους, τονίζεται μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση της δημοτικής αρχής.

Πτώση δέντρου από την κακοκαιρία στον Δήμο Μετεώρων | Δήμος Μετεώρων

Διατηρείται η προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων σε σημεία της ΠΕ Τρικάλων

Με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, όπως γίνεται γνωστό από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας, λόγω των καιρικών φαινομένων, αίρονται-τροποποιούνται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, ενώ διατηρείται η προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στα ακόλουθα σημεία ως εξής:

Επ.Ο. Καλαμπάκας - Κρύας Βρύσης από το 2ο χλμ αυτής (διασταύρωση για Δ.Δ. Αμπελίων - ύψος γέφυρας «ΔΙΑΒΑΣ») έως τη διασταύρωσή της με το 22ο χλμ Ε.Ο. Τρικάλων-Ιωαννίνων.

Επ. Οδικό δίκτυο της Τ.Κ Παλαιοχωρίου, από την διασταύρωση του με το 28ο χλμ. της Επ.Ο. Καλαμπάκας-Χρυσομηλιάς, έως την Τ.Κ. Παλαιοχωρίου.

Επ.Ο. Καλαμπάκας-Ασπροποτάμου από το 35ο χλμ έως το 55ο χλμ αυτής.

Επ.Ο. Καλαμπάκας-Καστανιάς από το 20ο χλμ (ύψος γέφυρας «ΤΣΙΤΟΣ») για οχήματα άνω των 5t.

Πεζογέφυρες «Αγίου Κων/νου», «Πελέκη» ή «Αγίου Στεφάνου» και «Κουτσομηλίων» πόλεως Τρικάλων.