Σε κατάσταση συναγερμού ο Έβρος: Ξεπέρασε τα 7 μέτρα το ποτάμι, απειλεί σπίτια - Μήνυμα από το 112

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο Έβρος καθώς ο ομώνυμος ποταμός έχει ξεπεράσει, κατά πολύ, το ανώτατο όριο ασφαλείας των 6,40 μέτρων, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το 112 για να προειδοποιήσει τους κατοίκους.

Περί τις 05:00 το πρωί, οι κάτοικοι σε Λάβαρα και Σουφλί έλαβαν μήνυμα από το 112 ώστε να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω υπερχείλισης των υδάτων του ποταμού Έβρου, η στάθμη του οποίου έχει φτάσει τα 7 μέτρα.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Λάβαρα, του Δήμου Σουφλίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω υπερχείλισης των υδάτων του ποταμού Έβρου. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» ανέφερε το μήνυμα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Λάβαρα, του Δήμου #Σουφλίου, της Περιφερειακής Ενότητας #Έβρου, παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω υπερχείλισης των υδάτων του ποταμού #Έβρου



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) February 25, 2026

Το πρωί της Τρίτης (24/02) έσπασε ένα ανάχωμα στην περιοχή του Αμορίου και μεγάλες ποσότητες νερού κατακλύζουν τον κάμπο που βρίσκεται μπροστά από αυτό το χωριό.

Χθες το μεσημέρι συνεδρίασε το τοπικό συντονιστικό όργανο και πήρε απόφαση να κλείσουν όλοι οι δίοδοι από τον κάθετο οδικό άξονα.

Μέχρι τις αυλές σπιτιών το νερό

Οι κάτοικοι που μένουν κοντά στο ποτάμι κλήθηκαν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και εάν χρειαστεί να τοποθετήσουν σάκους με άμμο για να σταματήσουν τα νερά και να αποφύγουν τις πλημμύρες των σπιτιών τους.

Ήδη, στο χωριό Πύθιο τα νερά έχουν ήδη φτάσει στις αυλές των σπιτιών, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, ενώ στα Λάβαρα έσπασε φράγμα, επιδεινώνοντας περαιτέρω την κατάσταση. Οι κάτοικοι πασχίζουν να τοποθετήσουν πρόχειρα αναχώματα για να σώσουν τις περιουσίες τους.

Έρχεται πολύ νερό ακόμα από τη Βουλγαρία

Ιδιαίτερη ανησυχία προκύπτει και από την προειδοποίηση των βουλγαρικών Αρχών πως μέσα στις επόμενες 36 ώρες αναμένονται πολύ μεγάλες ποσότητες νερού από τη Βουλγαρία. Σημαντικές παραμένουν και οι ροές από την Τουρκία.

Υπολογίζεται ότι η παροχή αγγίζει τα 1.500 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο, κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες, με τους κατοίκους να κάνουν λόγο για έντονο βουητό από τον όγκο των υδάτων που κατεβαίνουν από τις δύο γειτονικές χώρες.

Ήδη έχουν πλημμυρίσει περισσότερα από 150.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης. Το νερό εκτιμάται ότι θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποσυρθεί, γεγονός που δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στους αγρότες, καθώς δεν θα μπορέσουν να προχωρήσουν στη σπορά.

Στο Έβρο σήμερα ο Μητσοτάκης

Εντός της ημέρας, να σημειωθεί, αναμένεται να μεταβεί στον Έβρο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Θα επισκεφτεί τον Συνοριακό Σταθμό των Κήπων, όπου είναι σε εξέλιξη εργασίες για την αναβάθμιση και επέκταση των εγκαταστάσεων, και θα μεταβεί σε περιοχές που έχουν πληγεί από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα.

Το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα περιηγηθεί στις εγκαταστάσεις εταιρείας τεχνολογίας και στη συνέχεια στο εργοτάξιο στη ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης όπου κατασκευάζεται η νέα μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο.