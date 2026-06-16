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Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται Τήνος και Αλόννησος λόγω λειψυδρίας: Πόσο θα διαρκέσει

Καθεστώς «έκτακτης ανάγκης» λόγω λειψυδρίας κηρύχθηκε στην Τήνο και στην Αλόννησο ενώ παράταση τριών μηνών πήρε και το Μεγανήσι στη Λευκάδα.

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Τήνος
Τήνος | Shutterstock
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Η Αλόννησος και η Τήνος τέθηκαν σήμερα (16/6) σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας

Σύμφωνα με πληροφορίες, την απόφαση υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου και ελήφθη από την Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΕΕΥ) και από τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 

Το καθεστώς «έκτακτης ανάγκης» θα διαρκέσει αρχικά για τρεις μήνες. Την ίδια στιγμή, ακόμη ένα τρίμηνο θα παραταθεί η έκτακτη ανάγκη στο Μεγανήσι της Λευκάδας

Υπενθυμίζεται ότι, το Μεγανήσι, κηρύχθηκε αρχικά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα τέλη Νοεμβρίου 2025 και τώρα δόθηκε εκ νέου. 

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