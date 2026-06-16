Η μπηχτή του Λιάγκα για τον Αρναούτογλου: «Αυτή την τηλεόραση μπορεί να κάνει, αυτή κάνει»

Με νέα «πυρομαχικά» στην κόντρα με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επέστρεψε ο Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος απάντησε στον παρουσιαστή με ιδιαίτερα αιχμηρό λόγο.

Κατά τη σημερινή (16/06), εκπομπή ο Γιώργος Λιάγκας πήρε μία βαθιά ανάσα και σε σοβαρό τόνο είπε, απευθυνόμενος στον κ. Αρανούτογλου.

«Να πω και κάτι, γιατί το ‘χω απωθημένο μέσα μου. Όταν φιλοξενείς έναν άνθρωπο, οφείλεις να ‘σαι ευγενικός. Και χθες που φιλοξένησα τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, εγώ κατανοώ απόλυτα τη θέση του και τη σέβομαι απόλυτα. Αυτή την τηλεόραση μπορεί να κάνει, αυτή την τηλεόραση κάνει. Ο καθένας αυτό που μπορεί αυτό κάνει. Και αυτό που κάνει, το κάνει εξαιρετικά, ίσως καλύτερα απ’ τον καθένα μας, που το ‘χουμε κάνει κι εμείς –εννοώ την ψυχαγωγία, για να μην παρεξηγηθώ».

Εξήγησε πως ο ρόλος ο δικός του είναι του δημοσιογράφου, κάτι που δεν ξεχνάει.

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«Όμως, όπως ο Γρηγόρης μαυρίζει η καρδιά του όταν παίζει ένα τέτοιο θέμα και μετά από μία ώρα δεν μπορείς να πας στον γάμο της Δανάης Μπάρκα, εμένα θα μαύριζε η καρδιά μου, όταν δημοσιογραφικά – γιατί είμαι δημοσιογράφος και αυτό δεν το απεμπολώ – ερχόμουν εδώ σήμερα και ξεκινούσα με τον γάμο της Δανάης Μπάρκα και δεν ξεκινούσα με τη γυναικοκτονία».

«Για να τελειώνουμε με το θέμα αυτό. Γιατί φεύγοντας από την τηλεόραση, σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο – εσείς θα το πείτε αυτό – θέλω να ‘χω αφήσει ένα αποτύπωμα, με τα λάθη μου, με τα σωστά μου, και να ‘χω και ένα διακύβευμα: ότι εγώ σε πέντε κρίσιμα θέματα είπα μια άποψη σωστή για την ελληνική κοινωνία» συμπλήρωσε ο ίδιος.

Παραδέχθηκε, τέλος, πως και ο ίδιος υπηρετεί την μπούρδα στην τηλεόραση, αλλά κάποια στιγμή οφείλεις να σοβαρευτείς.

«Η μπούρδα είναι τέλεια στην τηλεόραση και την υπηρετώ κι εγώ εξαιρετικά. Και έχω κάνει και 70% με σόου, με, με, με, με… Το θέμα είναι, μεγαλώνοντας, να καταλάβεις ότι πρέπει να γίνεις και ουσιαστικός, όσο κάποιοι σου εκχωρούν αυτή τη δύναμη να μιλάς στα μάτια στον ελληνικό λαό. Για να τελειώνουμε με την ανοησία αυτή πια».