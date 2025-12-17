Σε κλιμάκωση των μπλόκων προχωρούν οι αγρότες στον Ε65: Αύριο οι αποφάσεις για τον διάλογο

Αναβρασμός επικρατεί για 18η μέρα στα μπλόκα πριν από την πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί αύριο στις Σέρρες και στην οποία πρόκειται να αποφασίσουν οι αγρότες αν θα προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση ή αν πρόκειται να συνεχίσουν να βρίσκονται στους δρόμους συνεχίζοντας τον αγώνα τους.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι δεν έχουν λάβει σαφείς απαντήσεις στα αιτήματά τους, ενώ υποστηρίζουν ότι οι κυβερνητικές εξαγγελίες για έκτακτες πληρωμές και ενισχύσεις αποτελούν προσπάθεια διάσπασης του κινήματος.

Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος στη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας πως θα υπάρχει εκτόνωση της κατάστασης, ωστόσο το λάθος με τον ΕΛΓΑ έφερε νέο εκνευρισμό στον κλάδο των αγροτών.

Το φιάσκο με τον ΕΛΓΑ

Την ίδια στιγμή ενώ χθες (16/2) θα έπρεπε να εξοφληθεί η βασική ενίσχυση -208 εκατ. ευρώ σε 482.853 δικαιούχους- και η αναδιανεμητική -142,9 εκατ. ευρώ σε 285.214 δικαιούχους-, χιλιάδες δικαιούχοι είδαν μηδενικά υπόλοιπα στους λογαριασμούς τους, ενώ ο ΕΛΓΑ έκανε πρόωρες παρακρατήσεις των ασφαλιστικών εισφορών πριν ακόμη καταβληθούν οι ενισχύσεις, κάτι που ξεχείλισε το ποτήρι. Σε συνέχεια αυτών το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έκανε λόγο για τεχνικό πρόβλημα πάνω στο οποίο δουλεύουν για να επιλυθεί άμεσα.

«Εκεί που μας χρωστούσανε μας πήραν και το βόδι. Περιμέναμε την εξόφληση της ενιαίας και αντί να δούμε χρήματα στους λογαριασμούς όσοι είχαν κάποια χρήματα μέσα τα πήρε ο ΕΛΓΑ για τις ασφαλιστικές εισφορές. Δεν ξέρω ποιο είναι το τεχνικό λάθος, εγώ ξέρω ότι ο κόσμος αντί να δει χρήματα μέσα στον λογαριασμό του έχασε κι αυτά που είχε», δήλωσε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Καρδίτσας Κώστας Τζέλλας κάνοντας λόγο για εμπαιγμό από την πλευρά της κυβέρνησης και προειδοποιώντας για «αλλαγή χρόνου στα μπλόκα».

Προμαχώνας: Αποκλεισμός φορτηγών επ' αόριστον - ανοιχτά διόδια για Ι.Χ. και λεωφορεία

Στον Προμαχώνα, οι αγρότες αποφάσισαν να κλείσουν επ’ αόριστον τη διέλευση των φορτηγών, ενώ έχουν ανοίξει τα διόδια για τα Ι.Χ. και τα λεωφορεία, σε μια κίνηση που στοχεύει στη διατήρηση της δημόσιας πρόσβασης και την ταυτόχρονη πίεση στην κυβέρνηση.

Όπως δήλωσαν οι αγρότες, η κίνηση αυτή έρχεται μετά το τεχνικό λάθος του ΕΛΓΑ, καθώς δεν έχει καταβληθεί η βασική ενίσχυση και παρακρατήθηκαν χρήματα από τους λογαριασμούς τους. Η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονο αναβρασμό και αίσθημα αδικίας, με τους παραγωγούς να αμφισβητούν τις κυβερνητικές δεσμεύσεις.

Σε ερώτηση αν η κατάθεση των οφειλόμενων ποσών από τον υπουργό Χρ. Κέλλα θα αναθεωρούσε τη στάση τους, οι αγρότες απαντούν με σαφή δυσπιστία, δηλώνοντας ότι δεν πιστεύουν πλέον καμία δέσμευση.

Διόδια Μαλγάρων: Τετραώρος αποκλεισμός σήμερα – Επ’ αόριστον κλείνει από αύριο το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη

Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα βρίσκονται οι αγρότες στο μπλόκο των Μαλγάρων, οι οποίοι αποφάσισαν νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, ενόψει και της αυριανής πανελλαδικής σύσκεψης.

Ύστερα από συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο μπλόκο, οι αγρότες ανεβαίνουν στα τρακτέρ τους και προχωρούν σήμερα σε τετραώρο αποκλεισμό του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη, από τις 12:00 έως τις 16:00. Παράλληλα, ελήφθη απόφαση ώστε από αύριο το πρωί το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη να κλείσει επ’ αόριστον, μέχρι νεωτέρας.

Η απόφαση αυτή θεωρείται ενδεικτική της σκληρής στάσης με την οποία οι αγρότες θα προσέλθουν στην πανελλαδική σύσκεψη, όπου αναμένεται να προτείνουν τη συνέχιση και περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Καταλυτικό ρόλο στην όξυνση του κλίματος φαίνεται να έπαιξε το γεγονός ότι αρκετοί αγρότες διαπίστωσαν σήμερα παρακρατήσεις χρημάτων από τους λογαριασμούς τους λόγω ΕΛΓΑ, την ώρα που –όπως υποστηρίζουν– δεν έχει καταβληθεί η βασική ενίσχυση. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονη οργή, με τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις περί «τεχνικού λάθους» και άμεσης διόρθωσης να μην τους καθησυχάζουν.

Όπως μεταφέρουν οι ίδιοι, ακόμα και αν οι δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού υλοποιηθούν εντός της ημέρας, η απόφαση για συνέχιση των κινητοποιήσεων παραμένει, με ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης της στάσης τους σε μεταγενέστερο χρόνο.

Την ίδια ώρα, στη Χαλκηδόνα έχει προγραμματιστεί σήμερα αποκλεισμός της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Πέλλας από τις 17:00 έως τις 20:00, ενώ στο Δερβένι συνεχίζεται κανονικά ο καθημερινός συμβολικός αποκλεισμός από τη 13:00 έως τις 14:00.

Μπλόκο Θουρίας: Κλειστά και δύο ρεύματα κυκλοφορίας - Μήνυση για το δακοκτονία

Στο ίδιο μήκος κύματος με τα μπλόκα σε ολόκληρη τη χώρα κινούνται και οι αγρότες της Μεσσηνίας, οι οποίοι παραμένουν για τρίτη ημέρα στο μπλόκο στον κόμβο της Θουρίας, στον αυτοκινητόδρομο του Μορέα, διατηρώντας κλειστά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στο σημείο παραμένει ανοιχτή μόνο μία λωρίδα αποκλειστικά για τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης και ασθενοφόρων, ενώ η κυκλοφορία από και προς την Καλαμάτα διεξάγεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού και του κόμβου Αγίου Κωνσταντίνου.

Νωρίτερα, αγρότες του Αγροτικού Συλλόγου Χανδρινού κατέθεσαν μήνυση κατά παντός υπευθύνου για το πρόγραμμα δακοκτονίας, το οποίο –όπως καταγγέλλουν– απέτυχε φέτος, προκαλώντας σοβαρή ζημιά στη φετινή ελαιοπαραγωγή, έναν από τους βασικούς πυλώνες της τοπικής οικονομίας της Μεσσηνίας.

Την ίδια ώρα, εκπρόσωποι αγροτικών συλλόγων της περιοχής βρίσκονται στην Τρίπολη, όπου πραγματοποιούν διαμαρτυρία στα γραφεία του ΕΛΓΑ, ενώ αναμένεται να παραστούν και στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των κινητοποιήσεων, κλειστός θα παραμείνει και ο αυτοκινητόδρομος του Μορέα στην περιοχή της Νεστάνης, στην Αρκαδία, από τις 14:00 έως τις 15:00.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, μέχρι –όπως τονίζουν– να ικανοποιηθούν στο σύνολό τους τα αιτήματά τους.

Αγρότες Νίκαιας: Αναβρασμός και προοπτική κλιμάκωσης

Στον απόηχο τεχνικού λάθους στην καταβολή των ενισχύσεων, εντάσεις και προβληματισμός επικρατούν στο μπλόκο της Νίκαιας. Οι αγρότες διαμαρτύρονται καθώς, ενώ δεν τους έχει καταβληθεί η βασική ενίσχυση, ο ΕΛΓΑ προχώρησε σε παρακράτηση των ασφαλιστικών τους εισφορών. Παράλληλα, εκφράζεται σύγχυση και για την εφαρμογή του μέτρου του αφορολόγητου πετρελαίου στη μάνικα.

Όπως μεταφέρουν οι αγρότες, το ζήτημα αυτό αποτελεί «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι», ανατρέποντας την έως τώρα ήρεμη πορεία των κινητοποιήσεων. Από νωρίς το πρωί οι παραγωγοί προσέρχονται στο μπλόκο εξαγριωμένοι, ελέγχοντας τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και διαπιστώνοντας ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η καταβολή της συνδεδεμένης ενίσχυσης.