Ώρες αγωνίας βιώνουν εκατοντάδες ταξιδιώτες, καθώς σήμανε γενικός συναγερμός στο επιβατηγό πλοίο Blue Star 2, το οποίο είχε μόλις αποπλεύσει από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό τα νησιά των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων.

Η άμεση κινητοποίηση των αρχών προκλήθηκε έπειτα από απειλητικό τηλεφώνημα που δέχθηκε το Λιμεναρχείο Πειραιά για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού, γεγονός που ανάγκασε τον καπετάνιο να αλλάξει άμεσα ρότα.

Το πλοίο κατέπλευσε εκτάκτως στο λιμάνι του Λαυρίου, όπου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μια τεράστια επιχείρηση ασφαλείας. Κλιμάκια πυροτεχνουργών του Λιμενικού Σώματος, συνεπικουρούμενα από ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους ανίχνευσης εκρηκτικών, διεξάγουν εξονυχιστικούς ελέγχους σε όλους τους χώρους του πλοίου, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν με προσοχή όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να εντοπίσουν την προέλευση του απειλητικού τηλεφωνήματος.

​Σημειώνεται ότι το «Blue Star 2» εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κω και Ρόδο, μεταφέροντας συνολικά 952 επιβάτες και 98 μέλη πληρώματος.

​Η επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού



​Ο συναγερμός σήμανε μετά από επείγουσα παρέκκλιση του δρομολογίου του επιβατηγού - οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου «Blue Star 2» και την άμεση οδηγία να καταπλεύσει στο λιμάνι του Λαυρίου. Η κινητοποίηση αποφασίστηκε κατόπιν ειδοποίησης αγνώστου για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο πλοίο.



​Αυτή την ώρα, ειδικό κλιμάκιο πυροτεχνουργών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), μαζί με εκπαιδευμένο σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών, πραγματοποιεί εξονυχιστική έρευνα σε όλους τους χώρους του πλοίου.



​Σημειώνεται ότι το «Blue Star 2» εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κω και Ρόδο, μεταφέροντας συνολικά 952 επιβάτες και 98 μέλη πληρώματος.