Σε κρίσιμη κατάσταση 3χρονο κοριτσάκι στη Ρόδο: Βρέθηκε στον πάτο πισίνας ξενοδοχείου

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου ένα κοριτσάκι περίπου τριών ετών βρετανικής καταγωγής, το οποίο εντοπίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (14/10) στον πάτο της πισίνας ξενοδοχείου στην περιοχή της Λάρδου. Το παιδί μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 12:30 με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα νερού.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το κοριτσάκι βρισκόταν για αρκετή ώρα μέσα στην πισίνα, καθώς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση, χωρίς να παρουσιάζει αντιδράσεις.

Όπως δήλωσε στη «Δημοκρατική» ο αναπληρωτής διοικητής του νοσοκομείου, Μιχάλης Σοκορέλος, το παιδί ήταν μυδριασμένο και λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι επρόκειτο να υποβληθεί σε αξονική τομογραφία, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει υποστεί εγκεφαλικό οίδημα. «Από τα αποτελέσματα της εξέτασης θα κριθεί αν χρειαστεί επείγουσα αεροδιακομιδή στην Αθήνα», ανέφερε ο κ. Σοκορέλος, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «πολύ βαρύ», καθώς το παιδί δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

«Έμεινε πολλή ώρα στο νερό»

Κατά τη στιγμή του συμβάντος, στο ξενοδοχείο βρισκόταν ένας Βρετανός γιατρός-επειγοντολόγος, ο οποίος έσπευσε να παράσχει τις πρώτες βοήθειες στο παιδί και το συνόδευσε με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Ρόδου. «Το παιδί προφανώς έμεινε πολλή ώρα μέσα στο νερό. Δεν αντιδρά πουθενά… Θα δούμε αν χρειαστεί να μεταφερθεί άμεσα στην Αθήνα», πρόσθεσε ο αναπληρωτής διοικητής.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πώς το μικρό κορίτσι ξέφυγε από την προσοχή της οικογένειάς του, με την οποία βρισκόταν για διακοπές στο νησί. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς του, τα δύο αδέλφια του και η γιαγιά του διέμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο, όταν το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην κεντρική πισίνα.

Το νέο αυτό περιστατικό έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά τον θάνατο ενός πεντάχρονου παιδιού σε πισίνα ξενοδοχείου στο Καμάρι της Σαντορίνης. Το παιδί, ινδικής καταγωγής, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του το περασμένο Σάββατο, ενώ βρισκόταν στον χώρο της πισίνας μαζί με τους γονείς του. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο Θήρας, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Πηγή: dimokratiki.gr