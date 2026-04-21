Σε κρίσιμη κατάσταση η 16χρονη που παρασύρθηκε - Βαρύ ποινικό παρελθόν ο φερόμενος δράστης

Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει η 16χρονη που νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, που παρασύρθηκε και εγκαταλείφθηκε, με τους γιατρούς να περνούν πλέον στη σταδιακή αφύπνισή της. Παράλληλα, νέες πληροφορίες που έρχονται στο φως για τον φερόμενο δράστη, σουδανικής καταγωγής, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον ανακριτή την Πέμπτη, αποκαλύπτουν ένα βαρύ ποινικό παρελθόν.

Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της 16χρονης, η οποία βρίσκεται διασωληνωμένη στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ, με πολύ βαριά τραύματα, καθώς από την σύγκρουση με τη μηχανή και την πτώση στο οδόστρωμα υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, τραύματα στο θώρακα και στη κλείδα, αλλά και ρήξη σπλήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αρχίσει η διαδικασία σταδιακής αφύπνισης, προκειμένου να αξιολογηθεί η νευρολογική της κατάσταση και η ανταπόκριση του οργανισμού της. Τα επόμενα 24ωρα χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα κρίσιμα, καθώς θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της υγείας της.

Βαρύ το ποινικό παρελθόν του δράστη

Την ίδια ώρα, οι Αρχές ερευνούν ενδελεχώς το προφίλ του 16χρονου ο οποίος, χωρίς να έχει δίπλωμα έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα, παρέσυρε και εγκατέλειψε την ανήλικη κοπέλα.

Ο νεαρός την Πέμπτη 23 Απριλίου θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, όπως επίσης και την εγκατάλειψη τροχαίου συμβάντος όπου έχει προκύψει τραυματισμός.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές φέρεται να έχει απασχολήσει στο παρελθόν για σοβαρές υποθέσεις. Τον Σεπτέμβριο του 2023 είχε εντοπιστεί, μόλις 13 ετών, μέσα σε κλεμμένο όχημα μαζί με έναν φίλο του, ενώ τον Ιούλιο του 2024, σε ηλικία δεκατεσσάρων ετών είχε εντοπιστεί με ένα μαχαίρι και ένα πιστόλι.

Ωστόσο, η πιο σημαντική ποινική υπόθεση στην οποία εμπλέκεται αφορά τη σύλληψή του τον Δεκέμβριο του 2024 για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που έκανε διακίνηση ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών είχαν βρεθεί πάνω από τρία κιλά κάνναβης στο σπίτι του, τα οποία σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές προορίζονταν για διακίνηση σε γυμνάσια και λύκεια της Κυψέλης.