Σε πιάνει απελπισία: Το φανάρι στην Ελλάδα που κρατά 7 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα

Αν ζεις στην Αθήνα και το να κολλάς σε κάποιο φανάρι για τουλάχιστον 5 λεπτά είναι καθημερινό φαινόμενο, σκέψου ότι υπάρχουν και χειρότερα! Ένα φανάρι στην Κέρκυρα θα μπορούσε άνετα να σπάσει το ρεκόρ Γκίνες ως το πιο το αργό φανάρι του κόσμου καθώς χρειάζεται 7 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα για να γίνει πράσινο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», ο λόγος που οι κάτοικοι αναγκάζονται να περιμένουν τόση ώρα μπροστά από το φανάρι μέχρι να μπορούν να διασχίσουν τον δρόμο είναι καθαρά πρακτικός: Ο δρόμος είναι τόσο στενός που δεν χωράνε να περάσουν δύο αυτοκίνητα από αντίθετες κατευθύνσεις ταυτόχρονα.

Πολλοί Κερκυραίοι μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υποστηρίζουν, χαριτολογώντας, ότι αν ένα φανάρι αξίζει να μπει στο βιβλίο Γκίνες, είναι το συγκεκριμένο φανάρι που βρίσκεται έξω από το χωριό Λάκωνες στην Κέρκυρα.

«Είναι 35 χρόνια σε αυτό το σημείο. Διαρκεί 7 λεπτά περίπου όσο η απόσταση του χωριού από την αρχή ως το τέλος», αναφέρει στην εκπομπή η Μαριάννα Κάντου, μέλος τοπικού συμβουλίου.