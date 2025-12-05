Μενού

Σε ποια γραμμή θα βρεις το πιο χριστουγεννιάτικο τραμ της Ευρώπης; - «Kινούμενο στολίδι»

Το τραμ της γραμμής 6 μετατρέπεται σε κινούμενο χριστουγεννιάτικο στολίδι και κυκλοφορεί και στο κέντρο της Αθήνας.

Reader symbol
Newsroom
στολισμένο τραμ
Στολισμένο Τραμ | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Η Αθήνα έχει μπει για τα καλά σε γιορτινούς ρυθμούς. Μετά τη λαμπερή φωταγώγηση του δέντρου στην πλατεία Συντάγματος, οι δρόμοι της πρωτεύουσας γεμίζουν σταδιακά με χρώμα και φως.

Ανάμεσα στα πρώτα στολισμένα οχήματα, ένα ξεχωρίζει και κλέβει την παράσταση: το τραμ.

Με λαμπάκια που αστράφτουν, γιορτινούς φιόγκους και γιρλάντες που τυλίγουν το βαγόνι, το χριστουγεννιάτικο τραμ μετατρέπεται σε κινούμενο στολίδι της πόλης. Σε κάθε στάση του, οι περαστικοί κοντοστέκονται για να το θαυμάσουν, ενώ οι επιβάτες βιώνουν μια μοναδική εμπειρία μετακίνησης με άρωμα Χριστουγέννων.

@dukeofwanderlands

Η Αθήνα βάζει τα γιορτινά της! Ένα από τα πιο όμορφα τραμ της Ευρώπης !

♬ The Polar Express - Main Theme by Alan Silvestri - Dominik Hauser

Στο βίντεο που ανέβηκε στο TikTok, το στολισμένο τραμ της γραμμής 6 εκτελεί το δρομολόγιο «Πικροδάφνη – Σύνταγμα», σκορπίζοντας μαγεία και χαμόγελα σε όσους το συναντούν. Ένα απλό μέσο μεταφοράς γίνεται έτσι πρωταγωνιστής της γιορτινής ατμόσφαιρας της πόλης.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ