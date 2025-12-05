Σε ποια γραμμή θα βρεις το πιο χριστουγεννιάτικο τραμ της Ευρώπης; - «Kινούμενο στολίδι»

Η Αθήνα έχει μπει για τα καλά σε γιορτινούς ρυθμούς. Μετά τη λαμπερή φωταγώγηση του δέντρου στην πλατεία Συντάγματος, οι δρόμοι της πρωτεύουσας γεμίζουν σταδιακά με χρώμα και φως.

Ανάμεσα στα πρώτα στολισμένα οχήματα, ένα ξεχωρίζει και κλέβει την παράσταση: το τραμ.

Με λαμπάκια που αστράφτουν, γιορτινούς φιόγκους και γιρλάντες που τυλίγουν το βαγόνι, το χριστουγεννιάτικο τραμ μετατρέπεται σε κινούμενο στολίδι της πόλης. Σε κάθε στάση του, οι περαστικοί κοντοστέκονται για να το θαυμάσουν, ενώ οι επιβάτες βιώνουν μια μοναδική εμπειρία μετακίνησης με άρωμα Χριστουγέννων.

Στο βίντεο που ανέβηκε στο TikTok, το στολισμένο τραμ της γραμμής 6 εκτελεί το δρομολόγιο «Πικροδάφνη – Σύνταγμα», σκορπίζοντας μαγεία και χαμόγελα σε όσους το συναντούν. Ένα απλό μέσο μεταφοράς γίνεται έτσι πρωταγωνιστής της γιορτινής ατμόσφαιρας της πόλης.