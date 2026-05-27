Σε ποια πόλη της Ελλάδας εντοπίστηκε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων για το 2026

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της χώρας, μετά τον εντοπισμό του πρώτου επιβεβαιωμένου περιστατικού mpox (ευλογιά των πιθήκων) στην Ελλάδα για το 2026. Το κρούσμα αφορά έναν 45χρονο Έλληνα, ο οποίος νοσηλεύεται ήδη κάτω από ειδικές συνθήκες.

Η αποκάλυψη του περιστατικού έγινε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Ο 45χρονος είχε εισαχθεί αρχικά σε κλινική του ιδρύματος για άλλο λόγο, όμως η ξαφνική εμφάνιση ύποπτων συμπτωμάτων θορύβησε αμέσως το ιατρικό προσωπικό.

Οι γιατροί κινήθηκαν γρήγορα, διέταξαν εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις και τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν τους φόβους τους, δείχνοντας μόλυνση από τον ιό mpox.

Σε απομόνωση ο ασθενής – Ξεκινά η ιχνηλάτηση

Με την επιβεβαίωση του κρούσματος, το νοσοκομείο ενεργοποίησε αμέσως τα αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας. Ο 45χρονος μεταφέρθηκε στη Μονάδα Λοιμωδών Νοσημάτων, όπου και παραμένει σε καθεστώς απομόνωσης.

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ενημερώθηκε ακαριαία, ώστε να ξεκινήσει η λεπτομερής ιχνηλάτηση των επαφών του ασθενούς για την αποφυγή τυχόν διασποράς στην κοινότητα.

Τα νέα από το μέτωπο της υγείας του 45χρονου είναι ενθαρρυντικά. Σύμφωνα με ιατρικές πηγές, η κατάστασή του είναι καλή, σταθερή και δεν συντρέχει κανένας απολύτως κίνδυνος για τη ζωή του.

Το ιστορικό της νόσου σε αριθμούς

Η νόσος mpox είχε βρεθεί στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος τη διετία 2022-2023, όταν το ηπιότερο στέλεχος (clade 2) ξέφυγε από τις ενδημικές περιοχές της Αφρικής.

Στην Ελλάδα, μέχρι τα τέλη του 2025, είχαν καταγραφεί συνολικά 160 κρούσματα. Ενώ, στις χώρες της Ε.Ε. τα επιβεβαιωμένα περιστατικά είχαν ξεπεράσει τις 25.400.

Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης στα Ιωάννινα, ωστόσο εμφανίζονται καθησυχαστικές, τονίζοντας πως όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας λειτούργησαν υποδειγματικά από την πρώτη στιγμή.