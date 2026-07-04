Σε «πορτοκαλί» συναγερμό 6 Περιφέρειες την Κυριακή - Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς

Ιδιαίτερα υψηλές πιθανότητες εκδήλωσης φωτιάς προβλέπονται για αύριο, Κυριακή 5 Ιουλίου 2026, σε περιοχές της Αττικής, της Κορινθίας, της Εύβοιας, της Χίου, της Σάμου, της Ικαρίας, των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) προβλέπεται και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως περιοχής, να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Ιδιαίτερα όσοι βρίσκονται ή πρόκειται να μετακινηθούν στις περιοχές πολύ υψηλού κινδύνου καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Στο πλαίσιο του Σαββατοκύριακου, όπου αυξάνονται οι μετακινήσεις και οι δραστηριότητες στην ύπαιθρο, είναι σημαντικό να μην πραγματοποιείται καμία ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Οι δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά

Υπαίθριες ψησταριές κοντά σε δάση ή ξηρή βλάστηση, εργασίες που προκαλούν σπινθήρες, όπως η χρήση τροχού ή ηλεκτροκόλλησης, το κάψιμο υπολειμμάτων ή ακόμη και η απόρριψη ενός αναμμένου τσιγάρου μπορούν, μέσα στις συνθήκες που θα επικρατήσουν, να οδηγήσουν στην εκδήλωση μιας μεγάλης πυρκαγιάς.

Όσοι κατοικούν μέσα ή κοντά σε δασικές εκτάσεις θα πρέπει να διατηρούν τους χώρους γύρω από τις κατοικίες τους καθαρούς από ξερή βλάστηση και εύφλεκτα υλικά, να απομακρύνουν κλαδιά και πευκοβελόνες και να φροντίζουν ώστε η βλάστηση να μην εφάπτεται των κτισμάτων. Η συντήρηση των καθαρισμένων οικοπέδων καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου αποτελεί βασικό μέτρο πρόληψης.

Τι να κάνετε αν εκδηλωθεί πυρκαγιά

Οι υπηρεσίες του κρατικού μηχανισμού, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι των περιοχών υψηλού κινδύνου έχουν ήδη τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών. Ωστόσο, η πρόληψη παραμένει η αποτελεσματικότερη μορφή προστασίας.

Σε περίπτωση που εκδηλωθεί πυρκαγιά, οι πολίτες καλούνται να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας το 199 και να ακολουθούν χωρίς καθυστέρηση τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών και τα μηνύματα του 112.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας. Με υπευθυνότητα, προσοχή και συνεργασία μπορούμε να αποτρέψουμε την εκδήλωση πυρκαγιών και να προστατεύσουμε τον τόπο μας.