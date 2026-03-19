Σε «συμπληγάδες» ακρίβειας οι παραγωγοί των λαϊκών αγορών: SOS για καύσιμα και λιπάσματα

Σε «αχαρτογράφητα νερά» ξεκινούν τη νέα καλλιεργητική περίοδο οι παραγωγοί των λαϊκών αγορών. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ertnews.gr, η κατακόρυφη άνοδος στις τιμές των καυσίμων και των λιπασμάτων έχει εκτινάξει το κόστος παραγωγής σε δυσθεώρητα ύψη, απειλώντας άμεσα τη βιωσιμότητα του κλάδου.

Η κραυγή αγωνίας των ανθρώπων του μόχθου είναι σαφής. Ο Βασίλης Μακρίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παραγωγών Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Θράκης, θέτει το ζήτημα στην αιχμή του δόρατος:

«Ζητάμε την άμεση κατάργηση του φόρου καυσίμων. Είναι επιτακτική ανάγκη η κυβέρνηση να κάνει ένα γενναίο βήμα, ώστε να μπορούμε να μεταφέρουμε τα προϊόντα μας χωρίς να μας πνίγει το κόστος».

Οι παραγωγοί προειδοποιούν πως αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών στις εισροές, η κατάσταση θα ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Το μεγαλύτερο θύμα αυτής της εξίσωσης, ωστόσο, παραμένει ο καταναλωτής. Με το κόστος παραγωγής να μετακυλίεται αναπόφευκτα στο τελικό προϊόν, το «καλάθι της νοικοκυράς» κινδυνεύει να γίνει απρόσιτο.

Ήδη οι πολίτες εμφανίζονται εξαιρετικά συγκρατημένοι στις αγορές τους, δηλώνοντας πως το διαθέσιμο εισόδημα δεν επαρκεί πλέον για να καλύψει τις βασικές ανάγκες.

Αν το πετρέλαιο συνεχίσει την ανοδική του τροχιά, η ακρίβεια στις λαϊκές αγορές ενδέχεται να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, δοκιμάζοντας τις αντοχές παραγωγών και νοικοκυριών.