Σε τρία μέτωπα η φωτιά στην Κερατέα - «Δύσκολη νύχτα» λέει ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού

Σε τρία μέτωπα εξακολουθεί να καίει η φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 14.00 το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8) στην Ανατολική Αττική και δυστυχώς είχε ως τραγικό απολογισμό την απώλεια ζωής ενός ηλικιωμένου άντρα, ο οποίος βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στο σπίτι του, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού, Σταύρος Πετρόπουλος στο ΕΡΤΝews.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Σαρωνικού το ένα μέτωπο πηγαίνει προς τη Γερακίνα στην παλαιά χωματερή της Παλαιάς Φώκαιας, ένα προς τον οικισμό Καταφυγή και ένα στο Θυμάρι Κερατέας.

«Η νύχτα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οι άνεμοι πνέουν με πάρα πολύ μεγάλη ένταση που σημαίνει ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσβεσή της. Ελπίζουμε να μην ενισχυθούν το πρωί οι άνεμοι για να μπορέσουν τα πτητικά μέσα να συνδράμουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πετρόπουλος.

Ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού έκανε λόγο για πολύ μεγάλη καταστροφή και πάρα πολλές ζημιές, οι οποίες θα φανούν με το πρώτο φως της ημέρας.

Αναφέρθηκε στον ηλικιωμένο που έχασε τη ζωή του όταν ξεκίνησε η πυρκαγιά από τη Λαυρεωτική. «Δυστυχώς οι άνεμοι ήταν τέτοιοι που έκανε ένα τόξο από το Τογάνι κι έφτασε μέχρι το Θυμάρι. Μία απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων», είπε χαρακτηριστικά.

«Το κυριότερο είναι ότι προλάβαμε να εκκενώσαμε το γηροκομείο των Κωνσταντινουπολιτών στην Παλαιά Φώκαια, όπου υπήρχαν 35-40 άτομα υπερήλικες εκ των οποίων οι 7 κατάκοιτοι».

Όπως είπε οι κατάκοιτοι μεταφέρθηκαν αρχικά σε ξενοδοχείο στο Μαύρο Λιθάρι και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Παμμακάριστος. Οι υπόλοιποι ένοικοι του γηροκομείου μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχείο στο Μαύρο Λιθάρι.

«Πολύς κόσμος έχει απομακρυνθεί από τα σπίτια του και είναι είτε στην παραλία και περιμένουν να δουν τι θα γίνει με την πυρκαγιά και τι θα κάνουν», προσέθεσε και τόνισε ότι στην περιοχή ο κόσμος είναι πέντε φορές επάνω, καθώς είναι Αύγουστος και φουλ σεζόν και εκτός από τους μόνιμους κατοίκους υπάρχουν και αρκετοί επισκέπτες.

Αναφέρθηκε επίσης σε ένα πρόβλημα υδροδότησης σε δύο οικισμούς, τον οικισμό της ΑΤΕ και τον οικισμό του Καταφυγίου.

Όπως είπε υπήρξε «υπερκατανάλωση επειδή ο κόσμος ήθελε να καταβρέξει αυλές. Ταυτόχρονα γέμιζαν τα βυτία που ανεφοδιάζουν τα πυροσβεστικά οχήματα με αποτέλεσμα να μείνουν αυτοί οι δύο οικισμοί για ένα μικρό χρονικό διάστημα χωρίς νερό. Αμέσως ενημερώσαμε την ΕΥΔΑΠ και ήρθε να την αποκαταστήσει. Πλέον είναι κανονικά η υδροδότηση, γεμίζουν οι δεξαμενές και ο κόσμος παίρνει νερό».

Ο κ. Πετρόπουλος ευχαρίστησε τους άνδρες της Πυροσβεστικής για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλουν, τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας για όλα τα μέτρα που πήραν και βοήθησαν στην εκκένωση των οικισμών, αλλά και τα πληρώματα του ΕΚΑΒ. Ακόμα ευχαρίστησε επιχειρηματίες και επαγγελματίες της περιοχής που συνεισφέρουν όπως μπορούν.

Τέλος ευχήθηκε να μην επαληθευτούν οι προβλέψεις και να μην ενισχυθούν περαιτέρω οι άνεμοι αύριο. Όπως είπε η φωτιά στο Θυμάρι έχει μέτωπο προς τον Χάρακα. «Ελπίζουμε να μην φτάσει στον Εθνικό Δρυμό του Σουνίου γιατί θα μιλάμε για πλήρη καταστροφή», κατέληξε.