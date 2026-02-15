Σε τριτοκοσμικές συνθήκες κτηνοτρόφοι της Κοζάνης: Χωρίς ρεύμα και σε καραντίνα για την ευλογιά

Σε απελπιστική κατάσταση βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι στην περιοχή Καλύβια Καστανιάς του Δήμου Σερβίων, στην Κοζάνη, καθώς από χθες το βράδυ (14/2) παραμένουν χωρίς ρεύμα λόγω βλάβης στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Στην περιοχή εκτρέφονται περίπου 2.500 αιγοπρόβατα, τα οποία δεν μπορούν να αρμεχθούν ούτε να ποτιστούν εξαιτίας της διακοπής ρεύματος. Το πρόβλημα καθίσταται ακόμη πιο σοβαρό, καθώς η περιοχή βρίσκεται σε καθεστώς καραντίνας λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και δεν επιτρέπεται η μετακίνηση των ζώων.

Οι κτηνοτρόφοι κάνουν λόγο για σοβαρές οικονομικές απώλειες, που ανέρχονται ήδη σε χιλιάδες ευρώ, ενώ εκφράζουν την αγανάκτησή τους για την καθυστέρηση αποκατάστασης της βλάβης, η οποία –σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβαν– προγραμματίζεται για τη Δευτέρα 16 του μηνός στη 1 το μεσημέρι.

Κτηνοτρόφοι: Κραυγή απελπισίας για την καραντίνα

Οι κτηνοτρόφοι ζητούν άμεση παρέμβαση και ταχύτερη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, προκειμένου να προστατευθεί η υγεία των ζώων και να αποφευχθεί περαιτέρω οικονομική ζημία σε μια ήδη επιβαρυμένη περίοδο για τον κλάδο.

Η παρατεταμένη διακοπή θέτει σε άμεσο κίνδυνο την υγεία των ζώων, προκαλεί σοβαρή οικονομική ζημία χιλιάδων και απειλεί τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεών μας, τονίζουν μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Έχουμε ενημερωθεί ότι η αποκατάσταση της βλάβης προγραμματίζεται για τη Δευτέρα 16 του μηνός στη 1 το μεσημέρι Αναρωτιόμαστε για τον λόγο που δεν μπορεί να αποκατασταθεί η βλάβη νωρίτερα» τονίζει ο κ. Εμμανουήλ Αντώνης κτηνοτρόφος καθώς το πρόβλημα και με την διακοπή του ρεύματος λόγω της βλάβης έρχεται να προστεθεί σε όλα όσα βιώνει ο κλάδος λόγω της ευλογιάς ζητώντας άμεση αποκατάσταση της βλάβης.