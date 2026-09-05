Σε τροχιά κινητοποιήσεων η Θεσσαλονίκη: Συγκεντρώσεις ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και ΠΑΜΕ και αγροτικό συλλαλητήριο

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας τίθενται σε ισχύ στη Θεσσαλονίκη ενόψει των απογευματινών συγκεντρώσεων και πορειών για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), ενώ για πρώτη φορά πραγματοποιείται και αγροτικό συλλαλητήριο εντός του αστικού ιστού της πόλης, με τη συμμετοχή τρακτέρ.

Οι συγκεντρώσεις πρόκειται να ξεκινήσουν από τις 17:00, ενώ από τις 16:00 και μετά το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης θα είναι ουσιαστικάα φρούριο, με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αυξημένη παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων.

Η πρώτη συγκέντρωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 17:00 στον Λευκό Πύργο, όπου θα συγκεντρωθούν αγρότες και εκπρόσωποι αγροτικών συλλόγων.

Πρόκειται για το πρώτο αγροτικό συλλαλητήριο που πραγματοποιείται εν μέσω ΔΕΘ με την παρουσία τρακτέρ στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, περίπου 20 έως 30 τρακτέρ θα κάνουν την εμφάνισή τους στην πόλη, σε συνεννόηση των αγροτών με την Ελληνική Αστυνομία.

Μισή ώρα αργότερα, στις 17:30, έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ και σωματείων εργαζομένων στον άξονα της πλατείας ΧΑΝΘ.

Στις 18:00 είναι προγραμματισμένη η συγκέντρωση της ΓΣΕΕ, της ΑΔΕΔΥ και εργατικών συνδικάτων, στην πλατεία Αριστοτέλους, στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Την ίδια ώρα, λίγα μέτρα μακριά, στην Καμάρα, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση μελών του αντιεξουσιαστικού χώρου και της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς.

Όλες οι απογευματινές συγκεντρώσεις αναμένεται στη συνέχεια να κινηθούν προς την περιοχή της ΔΕΘ, με τελικό σημείο την είσοδο της Νότιας Πύλης.

3.500 αστυνομικοί σε επιφυλακή

Ισχυρή είναι η αστυνομική παρουσία στη Θεσσαλονίκη, καθώς περίπου 3.500 αστυνομικοί βρίσκονται σε επιφυλακή για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των διαδηλώσεων και την ομαλή διεξαγωγή των κινητοποιήσεων.

Παράλληλα, έχουν τοποθετηθεί μπλε μεταλλικά κιγκλιδώματα γύρω από κρίσιμα σημεία, ενώ πρόκειται να αναπτυχθούν περιμετρικά του συνεδριακού κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης», δηλαδή στο σημείο που ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει τα νέα κυβερνητικά μέτρα.

Στον σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ. περιλαμβάνονται επίσης περίπου 60 διμοιρίες των ΜΑΤ, οι οποίες θα παραταχθούν περιμετρικά του ιστορικού κέντρου.

Ακόμη, δύο εισαγγελικοί λειτουργοί θα παρακολουθούν την εξέλιξη των πορειών.

Κλειστοί οκτώ σταθμοί του Μετρό

Εκτός λειτουργίας έχουν τεθει οκτώ σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης, από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό έως τον σταθμό Ευκλείδης.

Η ώρα επαναλειτουργίας τους δεν έχει καθοριστεί και θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των συγκεντρώσεων και των πορειών.

Με δεδομένο ότι από τις 16:00 και μετά αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά η παρουσία διαδηλωτών στο κέντρο, οι αρχές καλούν ουσιαστικά τους πολίτες να λάβουν υπόψη τις κυκλοφοριακές και συγκοινωνιακές αλλαγές, καθώς το ιστορικό κέντρο θα παραμείνει υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας καθ’ όλη τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.