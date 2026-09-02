Σε τροχιά ύφεσης οι φωτιές σε Κάρυστο και Θήβα: Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η κατάσταση στις φωτιές που ξεσπασαν σήμερα στην Κάρυστο και στον Μύτικα Θηβών παρουσιάζει αισθητή βελτίωση.

Πιο συγκεκριμένα, στην πυρκαγιά της Καρύστου ,η οποία εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση γύρω στις 11:30, οι δυνάμεις αντιμετωπίζουν πλέον μόνο διασπαρτες εστίες. Ειδικότερα, στην πυρκαγιά στην Κάρυστο, που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση περίπου στις 11:30, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 20ης και της 4ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες από το δήμο Καρύστου και την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Παράλληλα, αντίστοιχη είναι και η κατάσταση στον Μύτικα Θήβας, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, περίπου στις 13:50.

Συγκεκριμένα, ισχυρές πυροσβεστικές επίγειες δυνάμεις επιχειρούν κάνοντας διαβροχή σε διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία.