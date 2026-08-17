Σε ύφεση η μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο «Καράτζης» στη Λάρισα

Σε στάδιο ύφεσης βρίσκεται πλέον η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής (16/08) στη βιομηχανική εγκατάσταση «Καράτζης Α.Ε.», στο 5ο χιλιόμετρο της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας – Αθηνών.

Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίζεται αδιάκοπα. Στο σημείο παραμένουν 40 πυροσβέστες με 14 οχήματα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού για την πλήρη κατάσβεση και την εξάλειψη κάθε κινδύνου αναζωπύρωσης. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι φλόγες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σχεδόν στο ένα τέταρτο των εγκαταστάσεων, καθώς τα εύφλεκτα υλικά που υπήρχαν στον χώρο πήραν γρήγορα διαστάσεις, δημιουργώντας αποπνικτικό μαύρο καπνό.

Καθοριστικό παράγοντα για την αποφυγή τραυματισμών αποτέλεσε το γεγονός ότι το εργοστάσιο παρέμενε κλειστό λόγω της αργίας του Δεκαπενταύγουστου. Παράλληλα, για την προστασία των κατοίκων από τη μόλυνση της ατμόσφαιρας ενεργοποιήθηκε το 112, ενώ η Περιφέρεια Θεσσαλίας τοποθετεί φορητούς αναλυτές για τη διαρκή παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα. Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την καταστροφική πυρκαγιά διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.