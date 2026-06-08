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Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στην Εύβοια: Αισθητός και στην Αττική

Νέος σεισμός 3,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Εύβοια στις 21:40 και έγινε αισθητός στην Αττική. Δείτε τα στοιχεία του Γεωδυναμικού.

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Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 21:40 στην Εύβοια, κάνοντας την παρουσία της αισθητή και στο Λεκανοπέδιο της Αττικής.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του αποψινού σεισμού εντοπίζεται στην ίδια ακριβώς περιοχή που δραστηριοποιήθηκε έντονα την Κυριακή, δίνοντας διαδοχικές δονήσεις..

Τα βασικά στοιχεία:

Μέγεθος: 3,5 Ρίχτερ

Ώρα: 21:40

Επίκεντρο: Εύβοια (ίδιος εστιακός χώρος με χθες)

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