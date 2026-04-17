Σεισμός 3,8 ρίχτερ στην Κρήτη: Αισθητός στο Λασίθι

Αισθητός έγινε σεισμός μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ, ο οποίος σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του νομού Λασιθίου, στα νότια της Κρήτης.
Σύμφωνα με τα σεισμολογικά δεδομένα, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 24 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της περιοχής του Γουδουρά Λασιθίου.
Πρόκειται για έναν επιφανειακό σεισμό, καθώς το εστιακό του βάθος εκτιμήθηκε μόλις στα 8,6 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ανησυχίες ή ζημιές στην ευρύτερη περιοχή.
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη του σεισμού.