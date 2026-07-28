Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος

Σεισμός μεγέθους 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στις Καρυές του Αγίου Όρους το πρωί της Τρίτης (28/)7.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός στο Άγιο Όρος προέρχεται από τον εστιακό χώρο που βρίσκεται σε απόσταση έντεκα χιλιομέτρων δυτικά – βορειοδυτικά από τις Καρυές.
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