Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος

Σεισμός μεγέθους 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στις Καρυές του Αγίου Όρους το πρωί της Τρίτης (28/)7.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός στο Άγιο Όρος προέρχεται από τον εστιακό χώρο που βρίσκεται σε απόσταση έντεκα χιλιομέτρων δυτικά – βορειοδυτικά από τις Καρυές.

Σεισμός στο Άγιον Όρος | Γεωδυναμικό Ινστιτούτο