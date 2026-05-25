Σεισμός 3,9 ρίχτερ τώρα στην Ηλεία: Αισθητός και στην Πάτρα

Σεισμική δόνηση 3,9 Ρίχτερ καταγράφηκε το βράδυ της Δευτέρας (25/5), λίγα λεπτά πριν τις 22:00, στην περιοχή της Ηλείας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε εννέα χιλιόμετρα, βόρεια, βορειοδυτικά από την Εφύρα, του Δήμου Ήλιδας.
Σύμφωνα με την μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση 14 χιλιομέτρων, βόρεια, βορειοανατολικά από την πόλη της Αμαλιάδας.
