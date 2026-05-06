Σεισμός 4 Ρίχτερ στην Κρήτη – Νότια του Λασιθίου το επίκεντρο

Ασθενής σεισμός μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στις 00:35 στην Κρήτη.
Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια του Λασιθίου.
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκει στα 6,7 χλμ., σύμφωνα με το ΓΕ.ΙΝ. ενώ το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 26 χλμ. νότια - νοτιοανατολικά του Γουδουρά Λασιθίου.
Η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,9 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 5 χλμ., και επίκεντρο τα 31 χλμ. ανατολικά της Ιεράπετρας.
Έπειτα από «πολύ ισχυρό» σεισμό 5,7 βαθμών ο οποίος είχε σημειωθεί τα ξημερώματα της 24ης Απριλίου, οι αισθητές δονήσεις που έχουν καταγραφεί σε αυτή τη θαλάσσια περιοχή είναι δεκάδες.
