Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ανάμεσα σε Κρήτη και Αντικύθηρα

Σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη δυτική Κρήτη και τα Αντικύθηρα το απόγευμα της Παρασκευής (05.12.2025).

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών η σεισμική δόνηση καταγράφηκε από τους σεισμογράφους του στις 5:49 μ.μ. της Παρασκευής.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση 77 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά των Αντικυθήρων και δυτικά της Κρήτης και το εστιακό βάθος είναι στα 23,9 χιλιόμετρα.

