Σεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 07:20, με εστιακό βάθος περίπου 7,1 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 24 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ζάκρου, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

