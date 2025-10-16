Μενού

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Κρήτη - Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 24 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ζάκρου.

Reader symbol
Newsroom
σεισμογραφοσ
Σεισμογράφος | Eurokinissi - ΑΡΧΕΙΟ
  • Α-
  • Α+

Σεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 07:20, με εστιακό βάθος περίπου 7,1 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 24 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ζάκρου, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη του σεισμού. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ