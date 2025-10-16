Σεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.
Ο σεισμός σημειώθηκε στις 07:20, με εστιακό βάθος περίπου 7,1 χιλιόμετρα.
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 24 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ζάκρου, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.
- «Μεθούσα για πέντε χρόνια με έναν γέρο»: Η 18χρονη Billie για τον γάμο της με τον 35χρονο Chris Evans
- «Δεν συμπεριφέρεσαι έτσι σε μια έγκυο γυναίκα» – Η πρώτη αντίδραση του Σωτήρη Σκουλούδη για τον ΣΚΑΪ
- Η ΕΛ.ΑΣ. «δείχνει» και τους δύο 22χρονους για φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς στη Φοινικούντα
- Μιλήσαμε με τον κ. Φρανκ, τον 72χρονο που μια μέρα ξύπνησε με 1 εκατ. subscribers στο YouTube
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη του σεισμού. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.