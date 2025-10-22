Σεισμός 4,7 Ρίχτερ ανοιχτά της Ρόδου – Αισθητός σε Ελλάδα και Τουρκία

Ασθενής σεισμός μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 5:45 το πρωί της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Ρόδου. Η δόνηση έγινε αισθητή τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,7 Ρίχτερ. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Ρόδου, περίπου 15 χιλιόμετρα νότια των τουρκικών ακτών, ενώ το εστιακό του βάθος υπολογίστηκε στα 35 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η δόνηση έγινε αισθητή τόσο στην Ελλάδα (στη Ρόδο) όσο και στην Τουρκία με τους κατοίκους να πετάγονται ανήσυχοι από τα κρεβάτια τους αφού φαίνεται πως και το κούνημα ήταν δυνατό και διήρκεσε για μερικά δευτερόλεπτα.

Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.