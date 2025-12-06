Σεισμός 4,7 ρίχτερ στα Καλάβρυτα: Αισθητός σε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου

Αισθητός έγινε ο σεισμός, που σημειώθηκε περίπου στις 22:48, σε περιοχές, της Αχαΐας, της Κορινθίας και της Αρκαδίας αλλά και την Αττική.

Σύμφωνα με την αυτόματη μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δόνηση είχε μέγεθος 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε έξι χιλιόμετρα, δυτικά, νοτιοδυτικά των Καλαβρύτων.

Σύμφωνα με Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο ήταν επτά χιλιόμετρα δυτικά, νοτιοδυτικά των Καλαβρύτων.

Η ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου

Καθησυχαστικός εμφανίζεται ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του «Σεισμός μεγέθους 4.7 πρίν λίγο στην περιοχή των Καλαβρύτων. Εκεί υπάρχει γνωστή φωλιά σεισμών. Προς το παρόν δε διαβλέπω ιδιαίτερο κίνδυνο».