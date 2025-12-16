Σεισμός 5, 1 Ρίχτερ ανοιχτά της Ζακύνθου - Αισθητός σε Πάτρα και Ηλεία

Σεισμός μεγέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα της Τρίτης στα ανοιχτά της Ζακύνθου.



Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, τ επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 53 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Αγίου Λέοντα Ζακύνθου και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε μέγεθος 5,1 Ρίχτερ, το επίκεντρο εντοπίστηκε 65 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ζακύνθου και είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε Πάτρα και Πύργο και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές.